Kamu Bankalarından Vakıfbank, Karşılıksız 750 TL Hesaplara Göndermeye Başladı! Türk bankacılık sisteminde yeri bambaşka olan Vakıfbank tarafından emekli vatandaşlara sevindiren Müjdeli Haber geldi. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen anlaşma karşılığında Vakıfbank milyonlarca emekli vatandaşa promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Bu ödeme için getirilen en önemli koşul ise emekli maaşının bankaya taşınması ile bu konuya yönelik belli bir taahhüt işleminin bulunmasıdır. İşte tam da bu koşulların yerine getirilmesi emekli vatandaşlar açısından geri ödemesiz bir şekilde gidiyor yeni TL tutarında ödeme hesaplara geçti bile.

Emekli Maaş Promosyonunuz Vakıfbank’ta!

Bilindiği gibi bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirmiş oldukları anlaşma hükümleri uyarınca emekli vatandaşlar maaşlarını taşımaları karşılığında bankadan promosyon ödemesi adı altında bir ödeme almaktadır. Vakıfbank gerekli koşulları yerine getiren emekli vatandaşlar açısından 3 yıl boyunca maaşlarını bu banka üzerinden alma söze verenlere karşılıksız bir şekilde 750 TL para vereceğini söyledi.

·1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar Vakıf Bankası'ndan 500 TL tutarında emekli promosyon ödemesi alacaklar,

·1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar Vakıf Bankası'ndan emekli promosyon ödemesi adı altında 625 TL tutarında bir ödeme alacaklar,

·2500 TL ve daha da üzeri emekli maaşı alan vatandaşlar ise 3 yıl boyunca maaşlarını bakıp Bankasından alma sözü vermeleri karşılığında toplamda 750 TL tutarında peşin ve nakit bir şekilde promosyon ödemesi alacak...