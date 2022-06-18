Kamu Bankalarından Büyük Bir Duyuru Geldi: 10 bin TL Kredi Ödemesi TC Kimlik Numaranıza Göre Yapılacak

10 bin TL’ye değin nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler açısından Vakıfbank ve Ziraat Bankası kampanya duyurusunu gerçekleştirdi. Devlet destekli bir biçimde vatandaşlar için kullandırılacak olan ihtiyaç kredilerinde 10 bin TL’ye dek ödeme alacak kişilere kamu bankaları tarafından kredi desteği sağlanıyor. Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak isteyen bireyler Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapabilir, kredi başvurusu yaptıktan sonra da anında sonucu görebilirsiniz. En çok da ekonomik sıkıntılar çeken ve bu krediyi almak için başvuru yapan emekliler için hazırlanan bu özel kampanyada banka kendi kredi prosedürlerine uygun olarak karar verir. Nakit gereksinimi bulunan vatandaşlar kredi kullanmak için Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın yaptığı 10 bin TL kredi kampanyasına dahil olarak en düşük faiz seviyeleriyle gereksinimlerini giderebilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası’ndan bu kredi için başvuru yapmak adına mobil uygulama üzerinden her işlemi halledebilirsiniz. Bu kredinin 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vade ile geleceğini de bilmenizi isteriz; daha detaylı bilgi almak adına Ziraat Bankası’na ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden de yaparak hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar verilecek. 36 ay vadeli kredi kampanyalarından faydalanabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaya taşımanız durumunda ise sizlere kredi imkanı sağlayacak olan bu banka 750 TL emekli promosyonu da vermektedir.

Vakıfbank Kredi Başvurusu

Kamu bankalarından en bilinenlerinden biri haline gelen VakıfBank üzerinden acil nakit kredisi başvurusu yapmak için banka şartlarını sağlamanız lazımdır. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli biçimde bu bankanın kredisini de kullanabilirsiniz. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabiliyorsunuz. maaşınızın belirli katlarına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Vakıfbank, düşük faiz oranları ile işlem yaparak, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlamaktadır.