Kamu Bankalarından 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı, Son Dakika

48 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi için banka şartları nelerdir? Kredi başvurusu yapmak için hangi bankalardan 48 ay vadeli kredi alabilirim? Sizlere bu yazımızda bu kredi için merak ettikleriniz hakkında bilgiler vereceğiz.

Bankalar müşterilerine ihtiyaç kredisi verirken belirli faiz oranları ve belli olan bankacılık şartları ile kredi vermektedirler. İhtiyaç kredilerinde ise en çok merak edilen konu vade sayısı olmuştur. Vade sayıları BDDK tarafından 60 ay vadeli olarak belirlenmektedir. 60 ay vadeli olarak belirlenen kredilerde dilerseniz daha düşük vadeler ile de kredi alabilirsiniz. Müşteriler en çok tercih ettikleri kredi miktarı ise 48 ay vadeli kredilerdir. 48 ay vadeli kredilerde 4 yıllık bir kredi ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Bankalardan bu kredileri alabilmeniz için başvuru şartlarını incelemeniz gerekmektedir. Sizlere şimdi bankaların kredi başvuru şartları hakkında bilgiler verelim.

48 Ay Vadeli Kredi Almak İçin Başvuru Şartları Nedir?

Bankalardan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler öncelikle TC vatandaşı olması gerekiyor. Diğer ülke vatandaşları bu kredileri alamazlar. 48 ay vadeli kredi başvurusu yapacak olan kişiler 18 ile 65 yaş arasında olması, 65 yaş üzerindeyse emekli olması şartı aranmaktadır. Kredi aldığınızda banka sizin kredi notunuzu sorgulayacaktır. Kredi notu kötü olan kişiler bankalardan bu kredileri alamazlar. 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacaksanız bankanın şartlarına uygun olmanız gerektiği gibi ayrıca icralık ve avukatlık da olmamanız gerekmektedir. Bu süreçte kredi alacağınız bankalar aşağıda sizlere verilmiştir.

Not: Her bankanın kredi kampanyaları vardır. Bizler sizlere en çok tercih edilen bankaları araştırdık.

Ziraat Bankası 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelmektedir. 48 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde en uygun faiz oranlarından birisi de bu bankada olmaktadır. Kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler emekli kredisi başvurusu yapacaklardır. Eğer emekli olup bu bankadan kredi almak istiyorsanız banka size maaş taşımanız durumunda kredi verecektir. 100.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı sürekli olarak kredi başvurusu yapılan bankaların başında gelmektedir. Banka 100.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi başvurusu yaptırmaktadır. Kredi başvurusu için banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen onay alabilmektedirler. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız maaşınızın 22 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. 1 seneden fazladır eğer bu bankadan maaş alıyorsanız banka internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabilirsiniz. Bu kredilerde hazır kredi limitinizin onay alması gerekiyor.

Halkbank 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredilerinde 48 ay vadeli kampanyalar yapılmaktadır. Özellikle emekli ve devlet memuru olan kişiler bu kredileri kullanabilirler. 48 ay vadeli olarak verilen ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine giderek evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekiyor. Özel sektör çalışanları bu bankadan 6 aylık sigortaları yatması durumunda kredi alacaklardır. Kredi başvurusu için başvuru yapıldıktan sonra aynı gün içinde sonuç öğrenilmektedir. 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde banka haricinde başvuru yapmak istiyorsanız SMS ve internet bankacılığı ile de kredi kullanabilirsiniz. Yalnız bu kullanımlarda bankalar 15.000 TL’ye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir.

Sizlere bu yazımızda kamu bankalarının kredileri hakkında bilgiler verdik. Ülkemizdeki özel bankalardan da bu tarz kredi başvuruları yapabilirsiniz. Eğer uygun faizle kredi almak istiyorsanız bu 3 bankadan istediğiniz zaman başvuru yapmanız mümkündür.