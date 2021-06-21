Kamu Bankalarında Hesabı Olan Vatandaşların Dikkatine! Kamu Bankası 30 Haziran’a Kadar Bu Paraları İade Ediyor

Kamu bankasından biri olan Vakıfbank tüm müşterilerini yakından ilgilendirecek bir açıklama yaptı. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında banka bu paraları müşterilerinin hesaplarına iade yapacağını açıkladı!

Kamu bankaları düzenli olarak yeni kampanyalar ve fırsatlar uyguluyor. Birçok vatandaşımız da ülke çapında en azından kamu bankalarında kayıtlı bir hesaba sahip. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ında yüz binlerce müşterisi bulunuyor. Banka her müşterisini yakından ilgilendirecek bir duyuruda bulundu. 30 Haziran’a kadar geçerli olan kampanyasında banka ilk 10 alışverişten en düşük tutarlı olanın geri ödeneceğini bildirdi. Kampanya şartlarını sağlayan vatandaşlar ise 20 ila 100 Türk lirası arasında bankomat para hediyesi alacaklar.

Vakıfbank tarafından duyurulan yeni kampanya kapsamında banka müşterileri farklı günlerde yapacakları ilk 10 alışverişlerinden para kazanacaklar! Bankomat para olarak on alışverişten biri (en düşük tutarlı olan) kişinin hesabına geri yatırılacak. Kampanya için verilen son kullanım tarihi ise 30 Haziran. Yaz başlangıcına özel bu kampanyadan ise her Vakıfbank müşterisi yararlanabilecek. Yine yeni banka müşterilerinin de bu kampanyadan yararlanma hakkı bulunuyor.

Kampanyadan yararlanmak için bankomat karı sahibi olmak ve bankaya SMS atarak kampanyaya katılmak gerekiyor. Banka müşterilerinin cep telefonu ile BEDAVA yazmaları bir boşluk bırakarak Bankomat kartlarının son 6 rakamını girmelere gerekiyor. Kısa mesaj ise 5724’e gönderilmeli. Mesaj ücreti ise hangi operatörden olursanız olun normal bir SMS ücreti tutarında olacak.

RESMİ SİTESİNDEN DUYURULDU

Vakıfbank’ın resmî sitesinden duyurduğu kampanya da en fazla 100 Türk lirası bankomat para kazanma şansı bulunmakta. Eğer vatandaşlarımız aynı gün birden fazla alışveriş yaparlarsa en düşük tutarlı miktar kampanya dahiline alınacaktır. Alışverişler içinse alt tutar sınırı yok. Kampanya ise müşteri bazında geçerlidir. Kampanyaya aynı zamanda fiziki pos ile internet üzerinden yapılacak alışverişler de dahil. Bunun dışında yine sanal bankomat kartlardan kullanılabilecek.

Fakat kampanyaya mail order, nakit çekim, iade ve iptal işlemleri dahil değil. Yine vatandaşlarımızın yapacakları vergi, sigorta, emeklilik, yardım ve fatura ödemeleri de dahil edilmemektedir. Yemek kartı, kumarhane ve bahis sitelerinden yapılan işlemler de kampanya dahilinde değerlendirmeye alınmayacak. Kampanya da kazanılan bankomat paraları ise 20 Temmuz 2021 de kampanyaya katılan Vakıfbank müşterilerinin hesaplarına yüklenecek. Ayrıca kampanyadan banka açıklamasına göre SMS ile katılan ilk 125 bin kişi faydalanacak.

VAKIFBANK FIRSATLARI

Bankanın vatandaşlara sunduğu fırsatlar bu kampanyayla sınırlı değil. Banka aynı zamanda ihtiyaç kredisi alan vatandaşlara 3 ayda ödemesiz dönem fırsatı ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. 3 ay ödemesiz dönemli krediden yararlanmak için vatandaşların şubelere gitmesi yeterli. Bankanın sunduğu kampanyada verdiği faiz oranı aylık yüzde 1,54. Bankanın verdiği kredi kampanyasında alt limit üç bin lirayken üst limit ise yüz yirmi beş bin Türk lirasıdır.

Vatandaşlarımız 50 bin lira aldığında 36 ay vade için aylık ödemeleri 1914 lira toplam geri ödemeleri de 68 bin 906 lira olmaktadır. Vakıfbank’ın sunduğu kart kampanyası 30 Haziran’a kadar devam ederken ihtiyaç kredisi için bir son tarih belirtilmiş değildir. Fakat ihtiyaç kredisi kampanyası ortadan kalkmasa bile Merkez Bankası’na bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan faiz oranlarında düşüş ya da yükseliş olabilir.

