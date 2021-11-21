Kamu Bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank Vatandaşlarına Acil Destek İçin ATM'den 10.000 TL Ödeme Yapıyor

Acil nakit ihtiyaçları için bankaların yaptığı kredi kampanyaları haberlerine bir yenisi eklendi. Son dakika olarak verilen bu kredi haberinde, bankalar üzerinden destek kredisi almak isteyenlere, son anda onay verilen, ATM üzerinden 10.000 TL duyurusu yapıldı. Uygun faiz oranları ile 10.000 TL nakit avans veya ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere kamu bankaları elini uzattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanya da son dakika olarak yeni bir haber getirdi. 10.000 TL artık ATM üzerinden ödenecek.

Bankaların verdiği ihtiyaç kredisi ve kredi kartı gibi ürünlerin haricinde ayrıca nakit alacak kişiler, kredili mevduat hesabı olan yeni bir kampanyaya da başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirlenen bu şartlara göre hemen onay alacaklar ve bu kampanyayı hemen hesaplarına atabilecekleri bir avans kampanyası olarak görecekler...

Ziraat Bankası Kampanya Başlattı, Kuyruk Oldu

Kamu bankası Ziraat Bankası, 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti başvurusunu banka şubelerinden yapacak. Ayrıca bankada hesabı olan kişilere, 10000 TL ve üzerinde mobil uygulama üzerinden de nakit verecek. İhtiyaç kredisi almak için, banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, nakit avans limiti kullanan kişiler, en fazla 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans kullanabilecek.

Vakıfbank Yaptı Yapacağını

Diğer kamu bankası olan Vakıfbank, banka hesabı olan kişilere 10.000 TL ATM üzerinden ödüyor. Bunun için Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapan kişiler, 10.000 TL nakit ödemesi almaları durumunda hemen onay verilecek ve bu onaya göre kredi kullandırılacak. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler de Vakıfbank mobil uygulamasına girebilir veya banka şubelerine giderek başvuru yapabilir. Emekli ve çalışan kişiler, bu bankadan maaş alıyorsa, özel kampanyadan faydanacaklar...

Halkbank'tan Devrim Gibi Kampanya Sonuna Geliyor

Halkbank yaptığı kampanya da son dakika 10.000 TL için Kasım ayı sonunu işaret etti. Bu hafta içinde başvuru yapacak olan Halkbank müşterisi, ATM üzerinden 10.000 TL nakit avans çekebilecek. Başvuru yapan ve onay alan kişiler, bu destekten faydalanabilecek. ATM üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı kullanabilirsiniz.