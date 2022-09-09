Kamu bankaları; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kimlikle Nakit Ödemesi Yapacak! Son Dakika Haber Geldi...

Kamu bankaları; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yaparak ihtiyacınız olan krediyi anında kullanabilirsiniz. Kamu bankalarından kimlikle kredi kullanmanız için bu bankalardan maaş almanız gerekiyor. Maaş aldığınız banka şubesine sadece kimliğinizle gittiğinizde hemen kredinizi kullandıracaklardır. Üstelik emekli olan ve devlet memuru olan kişiler, kredi notu düşük olsa da bu bankalardan maaş alması durumunda, kendi maaş aldığı bankadan 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Şimdi sizlere bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası Kimlikle Kredi Başvurusu

En köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, kişilerin kredi almak istedikleri zaman ilk tercih ettikleri bankalardan birisidir. Sizde Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alarak hemen ihtiyacınız için para alabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsanız, anında onay alacaksınız. Kimlikle yapacağınız başvuru size hemen sonuç olarak geri dönecektir. Ziraat Bankası çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortası olması durumunda kimlikle kredi onayı alabileceksiniz.

Halkbank Kimlikle Kredi Başvurusu

Halkbank’ta Ziraat Bankası gibi uygun faiz oranları ile sadece kimlikle kredi vermektedir. Bu banka ayrıca kendi banka maaş müşterilerine internet bankacılığı üzerinden 20.000 TL’ye kadar şubeye gitmeden kredi imkanı tanımaktadır. Sizde Halkbank kredi başvurusu yaptığınızda bankadan maaş alıyorsanız, kimlikle krediniz hemen değerlendirilip sizlere sunulacaktır. Halkbank kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler 24 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi kullanabilirler. Emekli olan kişilerin de bu bankadan maaş alması durumda kredi onayı alacaklarını söylemek istiyoruz.

Vakıfbank Kimlikle Kredi Başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankadan maaş alan müşteriler, maaşlarının 22 katına kadar kredi alabilmektedirler. 100.000 TL’ye kadar verilen ihtiyaç kredisi için banka ayrıca, diğer banka borçlarınız için borç kapatma kredisi de verecektir. Eğer diğer banka borçlarınızı ödemesinde sıkıntı yaşıyorsanız, bu borç kapatma kredisini kullanarak rahat bir nefes alabilirsiniz.

Kimlikle Kredi Veren Bankalar

Bu verdiğimiz 3 banka haricinde ayrıca özel bankalardan da kimliğinizle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kimlikle kredi almak istiyorsanız, özel bankalardan Denizbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kimliğinizle onay alabilir ve kredi kullanımı yapabilirsiniz. Kimlikle kredi aldığınızda banka şubesinden veya dilerseniz bu bankalardan internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanmanız mümkün. 50.000 TL civarında ihtiyaçlarınızı hemen karşılayacağınız bu kredilerde 36 ay vade yaparak kredi taksitlerinizi uzun vadeli olarak ödeyebilirsiniz.