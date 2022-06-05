Kamu Bankaları ve PTT Emekliye, Çalışana ve Memura 50 bin TL’lik Bir Bütçe Ayırdı!

Kamu Bankaları ve PTT Emekliye, Çalışana ve Memura 500 bin TL’lik Bir Bütçe Ayırdı! 50 bin lira tutarında nakit kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankalarından destek yağıyor…

50 bin tutarlı nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarından birini tercih ederek başvuru yapabilir. Şayet 36 ay vadeli 50 bin lira tutarlı krediden faydalanmak istiyorsanız, başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurular başladı!

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da destek verdiği krediyi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ile PTT de destek veriyor. Kurumlardan birini tercih ederek nakit kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kampanyaya katılım sağlamaları için 18 yaş sınırını geçmeleri gerekir. T.C. vatandaşı olan her birey başvuruda bulunabilir. İstenildiği anda dilenen kredi limiti ile başvuru yaparak kredi alabilir. Yapılan duyuruya göre 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredide uygun faiz oranları uygulanıyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilecek?

Vakıfbank, Ziraat Bankası, PTT, İş Bankası’nın yanı sıra Halkbank tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyenler, daha önce herhangi bir bankadan kredi kartı veya kredi kullanmış olmaları gerekiyor. Ödemelerini düzenli olarak yapmış olmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanılabilecek.

Bankalardan herhangi birine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka hesabı olmaları halinde mobil uygulama ile kredi başvurusunda bulunabilir. Bankaya ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen birey, 36 ay vadeli ve ilk ödemesinde 3 ay ertelemeli fırsatı olan krediyi kullanmak için internet bankacılığı şifresine ihtiyaç var. İlanmış olan internet şifresi ile krediye başvuru yapılabilir.

İnternet bankacılığını tercih ederek başvuru yapan vatandaşlara banka, daha düşük faiz oranları ile gelir belgesine gerek duymadan kredi veriyor. Bu önemli etkeni aklınızda bulundurmanız fayda sağlaması açısından öneriyoruz. Gereksinim duyulması halinde kişilere 500 bin lira tutarlı kredinin nasıl verileceği konusunda bankalar açıklık getirdi. 200 bin ve üzeri tutarlı kredilerde 24 ay vade seçeneği bulunurken, kredi kullanacakların başka bankaya ipotek ile rehin ipotek karşılığında ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Bankanın ileri sürdüğü kredi politikaları benimseyen ve bankada hesabı bulunan vatandaşlar gereksinim duyduğunda kredi başvurusunda bulunabilir.