Kamu bankaları peş peşe açıkladı! Yılbaşı kredisi almak isteyenler 18 yaş üzeri olması yeterli!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yılbaşı kredisi adı altında 18 yaş üzerinde olması durumunda kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini, bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda onay vererek, hızlı birşekilde hesaplarına yatıracak.

Kamu bankaları 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırarak Ve maaş müşterileri olmaları durumunda da kredi işlemlerini bu şekilde yaparak ihtiyaç kredisi adı altında yılbaşı kredisini sizlere sunuyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yılbaşı Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yılbaşı kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda öncelikli olarak kredi başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka şartlarına uygun bir müşteri olması istenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi başvurularını eğer banka şubeleri üzerinden yapmak istiyorlarsa banka hesabı olması durumunda sadece kimlikleriyle birlikte gitmesi yeterli olacak.

Kamu bankaları üzerinde banka hesabı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de yılbaşı kredilere ödenecektir. Aralık ayı sonuna kadar alacağınız bu kredilerin ilk taksit ödemesini şubat sonuna doğru yapabilirsiniz.