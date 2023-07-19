Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yeni bir kampanyayla borçlu vatandaşlara el uzatıyor. Kamu bankaları aracılığıyla, banka borcu bulunan vatandaşlar, 200.000 TL'ye kadar borçlarını kapatma imkanı bulacak. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar hem kendi bankalarındaki hem de diğer bankalardaki güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak, uygun faiz oranlarından yararlanabilecekler.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisinde nasıl öne çıkıyor? Borç kapatma kredisi için en çok tercih edilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, bankanın şartlarına uyan müşterilerine kolaylıkla kredi sağlamaktadır. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, banka müşterisi olmaları durumunda, başvurularını internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Peki, Halkbank ve Vakıfbank borç kapatma kredisinde neler sunuyor? Halkbank ve Vakıfbank da borç kapatma kredisi hizmeti sunmaktadır. Bu bankalar üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara, 36 aylık vade seçenekleri ile kredi ödeme fırsatı sunulmaktadır. Vatandaşlar, kimliklerini alıp banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı bir şekilde onay alabilirler.

Emekli maaş hesapları üzerinden de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmak mümkün. Banka müşterisi olan emekliler, düşük faiz oranlarından yararlanarak 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. Bu sayede, diğer bankalardaki borçlarını da kolaylıkla kapatma şansına sahip olacaklar.

Kısacası, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu bu borç kapatma kredisi kampanyası, borçlu vatandaşlara büyük bir fırsat sunmaktadır. Eğer siz de banka borcunuzu kapatmayı düşünüyorsanız, bu kampanyaları kaçırmayın ve en yakın şubeye başvurunuz.