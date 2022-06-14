Kampanyaya Katılacaklar Belli Oldu! Başvuran Herkes 3300 TL Ödeme Alacak

Başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş olan tüm vatandaşlar ödemeye hak kazanacak. Başvuru yapanlara 3 300 lira ödeme yapılacak. Habere göre kampanyaya kimlerin katılacağı da belli oldu. Konu ile ilgili tüm detayla haberimizde…

İhtiyaç Kredisi Başvuru İşlemleri

Finansbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, en kolay başvuru yöntemlerinden biri olan SMS yöntemi ile başvurabilir. İhtiyaç kredisi için SMS yöntemi ile başvuru yapan kişiler, 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 ay vadeli seçeneğine de sahip olabilecek. Banka tarafından kullandırılacak krediye başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya mesaj atarak başvuruş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Finansbank üzeriden başvuru yapmak için cep telefonlarının mesaj kısmına girerek TC kimlik numaraların mesaj yolu ile göndererek kredi imkânından faydalanabilirler.

Finansbank tarafından başlatılan kampanyaya başvuru yaparak katılım sağlayan vatandaşlar, başvurularının ardından TC kimlik numaraları üzerinden otomatik olarak sistem sorgulamasına tabi tutulurlar. Sorgulamanın ardından düşük faiz oranları ile ne kadar miktarda kredi alınacağına ilişkin onay alınır. Onay alınması halinde başvuranlara kısa mesaj olarak bilgilendirme yapılır. Kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek krediyi kullanabilirler. Kullanmadan önce banka şubelerine giderken kimliklerini beraberinde getirmeleri önemlidir.

Finansbank üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisine başvuru işlemi yapmak için, banka üzerinde hesaplarının bulunması durumunda banka şubelerini gitmeden başvuru yapılabilecek. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinin avantajlarından faydalanmak için mobil uygulama üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir. Finansbank mobil uygulaması kullanılarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan kişiler anında onay alabilecek. Kısa süre içinde verilen onay ile ne kadar kredi alınacağı konusunda bilgilendirme mesajı alacaktır. Onaylanmış olan tutarı mobil uygulama üzerinden hesaplara aktarmak mümkündür.

İhtiyaç kredisi ihtiyacınızda Finansbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucu ne kadar kredi alacağınızı öğrenerek bu tutarı hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Başvuru yapan herkese verilecek olan ihtiyaç kredisinde tutar 3 300 lira olarak belirlenmiş olup 36 ay vade seçeneği bulunuyor.