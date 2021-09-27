Kampanyada Son Dakika! Garanti Bankası’ndan Kartı Olanlara 7.000 Bin TL Ödeme…

Garanti Bankasının kartını kullanan kişiler 7.000 TL nakit ödeme alıyor. Ödemeyi alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özel banka olarak hizmet sunan Garanti Bankası yapmış olduğu son dakika açıklaması ile 7.000 TL tutarında kredi fırsatını duyurdu. Hızlı bir şekilde onay alınan kredi 36 ay vadeli olarak geri ödeniyor. Ödeme aldıklarında tutarı başka hesaplara da aktarma imkânı mevcuttur.

Garanti Bankası’nın Sunduğu Kredi İmkânları

Son dönemde kredi üzerine yoğun kampanyalar düzenleyen banka özellikle pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için birçok kampanya düzenledi. Düzenlenen son kampanyalar arasında olan 7.000 TL tutarındaki kredi uygulaması ile vatandaşlar rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılarak kısa sürede sonuç alınabilir. Fakat bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar ise şöyledir;

Kredi kartlarında güncel bir gecikme olmaması Hesabınız üzerinde her hangi bir şekilde e haciz olmaması TC vatandaşı olma ve 18 yaşından büyük olma Kredi sicilinin temiz olması Kredi notunun 1100 ve üzeri olması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar Garanti Bankası’nın vermiş olduğu kredi imkânından faydalanabilir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Garanti Bankası’nın nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sunmuş olduğu kredi için başvuru yapılması gerekir. Başvurular mobil uygulama üzerinden yapılarak kredi onayı alınabilir. Vatandaşların Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu banka kredisini kullanmaları için bankada açılmış mevcut bir hesabının bulunması şarttır. Bu şartı yerine getirdiklerinde 36 ay vadeli 7.000 TL tutarındaki krediler için onay alarak kullanma imkânına sahip olacaktır.

Vatandaşlar Garanti BBVA üzerinden 7.000 TL tutarında kredi almak istediklerinde, başvuru yaptıkları zaman hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak kredi kullandırılır. Vatandaşların başvuru yapmak için kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubesine giderek başvurularını yapabilecektir. Kredi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirler.