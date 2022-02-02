Kampa Yapılan Saldırıda Onlarca Kişi Öldü

Yerel kaynaklara ve bir izleme grubuna göre, şüpheli milisler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DRC) doğusunda ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için kurulan bir kampa saldırarak onlarca kişiyi öldürdü.

Bir gecede gerçekleşen saldırı, hükümetin ülkenin mineral bakımından zengin doğusunda dolaşan silahlı gruplarla mücadele etmek için aldığı istisnai bir önlem olan Mayıs 2021'den bu yana kuşatma altına alınan DRC'nin huzursuz Ituri eyaletinde gerçekleşti.

Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, milislerin yerlerinden edilmiş kişiler kampında en az 60 kişiyi öldürdüğünü söylediler.

Kampın başındaki Ndalo Budz yerel basına verdiği de açıklamada, "Şu anda yerlerinden edilenler için sığınaklarda palalar ve diğer kenarlı silahlarla öldürülen 60 kişi var." dedi.

Bahema-Kuzey bölgesi yerel insani yardım grubunun başkanı Charite Banza Bavi ölü sayısını 63 olarak koyarken, bir görgü tanığı da hesabı doğruladı.

Bahema N'adhere'nin şefi Pilo Mulindo'ya göre dört kişi hastaneye getirildi.

Hemen bir sorumluluk iddiası yoktu, ancak Budz, CODECO olarak bilinen Kongo Silahlı Grubu Geliştirme Kooperatifi'nden savaşçıların Plaine Savo yerlerinden edilmiş kişiler bölgesine geldiğini ve düzinelerce insanı öldürmek için pala ve diğer silahları kullandığını söyledi.

"Çığlıkları ilk kez yataktayken duydum. Sonra birkaç dakikalık silah sesi. Kaçtım ve meşaleler ve yardım için ağlayan insanlar gördüm ve sitemizi işgal edenin CODECO milisleri olduğunu fark ettim," diyor kamp sakinlerinden Lokana Bale Lussa.

Bölgedeki şiddeti izleyen Kivu Security Tracker (KST) ölü sayısını 40 olarak açıklamıştır ve Twitter'da baskının arkasında CODECO savaşçılarının olduğundan şüphelenildiğini de sözlerine ekledi.

BM göç dairesine göre Savo yer değiştirme bölgesi Aralık ayında yaklaşık 4 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu.

Bir hükümet sözcüsüne yorum için hemen ulaşılamadı.

CODECO'nun savaşçıları çoğunlukla Hema çobanlarıyla uzun süredir çatışan Lendu tarım topluluğundan alınmıştır.

Doğuda yer alan Albert Gölü ve Uganda ile sınır komşusu olan Djugu bölgesi, Lendu ve Hema toplulukları arasında uzun süredir devam eden kanlı bir kan davasının tiyatrosudur.

Afrika Boynuzu analisti Hassan Khannen Je, çatışmanın kökeninin "Hema toplumunun özellikle tercih edildiğine dair bir algının olduğu sömürge tarihinde" olduğunu söyledi.

"Bu daha sonra etno-milliyetçi, dini bir tarikat haline geldi ... çok aşırılık yanlısı bir yaklaşımla," dedi Je, Nairobi'den El Cezire'ye.

"İstedikleri şeye ilişkin misyonları açıkça ifade edilemez." diyen Teryan şöyle devam etti: "Bu, onların ne istediklerine ilişkin bir şeydir." "Bence yapabildikleri hasarın boyutu ... bu, daha da tırmanması muhtemel bir durumdur."

Je, hükümetten yoksun bölgenin 120'den fazla silahlı grubu kapsadığını söyledi. Yetkili, yoğun nüfuslu ve geniş alanın oldukça uzak olduğunu ve IDP'ler korkunç koşullarla karşı karşıyayken bu bölgeye erişimi sınırladığını da sözlerine ekledi.

İki grup arasındaki çatışmalar 1999-2003 yılları arasında alevlendi ve Avrupa Birliği barış gücü Artemis tarafından bastırılmadan önce on binlerce kişinin hayatına mal oldu.

Şiddet daha sonra 2017'de lendu'yu savunduğunu iddia eden CODECO'nun ortaya çıkmasından sorumlu tutularak devam etti.

KST'ye göre, Kasım-Aralık aylarında sekiz günlük bir süre içinde yerinden edilmiş insanlar için kamplara düzenlenen saldırılarda 123 kişi öldü.