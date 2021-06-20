Kalp Yarası Ferit Karakteri Analizi

Kısa süre içerisinde ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak olan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi merak içerisinde beklenilmektedir. Proje, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi dikkat çekerken dizinin yayınlanan fragmanları da izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yayın gününün ise henüz netleşmediği öğrenilirken yayınlanan fragmanlarda dizi hakkında ipuçlarına ulaşıldı. Dizinin yaz ayları yerine kış sezonunda etkin bir şekilde yayın hayatını sürdürecek bir yapım olduğuna yönelik değerlendirmeler gerçekleşti.

Son olarak Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde rol alan ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Kalp Yarası isimli dizide hayat vereceği Ferit karakteriyle ekranlara dönüş yapmış olacak. Ünlü ismin hayranları Alkan'ın yeni karakterini merak içerisinde beklerken sizler için Ferit karakteri ile ilgili detaylı bilgiler yazdık. Gökhan Alkan, Kalp Yarası isimli yeni dizisinde adaleti hayatının merkezine koymuş bir karakteri canlandıracak. Bu bilgi şimdiden oyuncunun hayranlarını heyecanlandırırken dizi de merak edildi. Projenin yayın tarihinin henüz açıklanmaması üzerine izleyici kitlesi yorumlar yapmaya başladı ve projenin kısa süre içerisinde ekranlara geleceği tahmin edildi.

Süreç Film tarafından üstlenen yapım ile Atv'de yayınlanacak olan Kalp Yarası isimli dizi görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni gözdesi olacak. Yayınlanan fragmanları ile büyük ilgi uyandıran Kalp Yarası’nın başrol oyuncuları arasında bulunan Gökhan Alkan dizide Ferit Sancakzade isimli karaktere hayat verecek. Hatay Antakya'nın soylu ailelerinden olan Sancakzadelerin veliahtı Ferit Sancakzade isimli karakteri canlandıracak olan Gökhan Alkan korkusuz, gururlu, mağrur ama bir o kadar da naif birine hayat verecek. Köklü bir ailenin evladı olarak doğmuş, oranın suyunu içmiş olan Ferit karakterini canlandıracak oyuncu, yeni karakteri ile seyirci kitlesinin ilgisini üzerine toplayacak. Yardımsever, merhametli ve oldukça sadık bir insan olan Ferit, hem güçlü hem de iyi olmayı başarmış biri olarak televizyon ekranlarında yerini alacak.