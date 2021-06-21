Kalp Yarası Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

Oldukça iddialı bir şekilde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi daha yayın hayatına başlamadan izleyici kitlesini heyecanlandırdı. Kısa süre içerisinde izleyicilerle buluşacak olan Kalp Yarası dizisinin yayın tarihi de merak konusu oldu ve konu hakkında yorumlar yapıldı. Son olarak projenin yayın tarihi hakkında bir açıklama yapıldığı öğrenildi ve Gökhan Alkan'ın yeni dizisi olan Kalp Yarası’nın ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Atv'de yayınlanacak olan ve yapımını Süreç Film’in üstleneceği Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi bir değişiklik olmadığı takdirde 1 Temmuz Perşembe akşamında izleyicileri ile buluşacak. Görkemli prodüksiyona ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kalp Yarası’nın fragmanları yayınlanmış ve seyirciler projenin başlaması için sabırsızlanmıştı.

Projenin başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan paylaşırken Merve Çağıran, Şenay Gürler Toprak Can Adıgüzel, Mahir Günşiray, Rıza Akın ve Meltem Güleç gibi usta isimler de projede rol alacak olan oyuncular arasında bulmuyor. Pek çok başarılı oyuncunun eşlik ettiği Kalp Yarası kısa zaman içerisinde ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Antakya'da çekimlerin sürdüğü öğrenilen dizide etkileyici coğrafya merak uyandıran bir diğer başlık oldu. Tomris Giritlioğlu’nun bir hikayesinden uyarlandığı öğrenilen Kalp Yarası isimli dizinin ilk bölümü seyirci kitlesi tarafından merak içerisinde bekleniyor.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Kalp Yarası isimli dizide Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit karakterine hayat verecek. Dizi, Ferit karakteri ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı amaç edinen Ayşe'nin imkansızlıklara direnen aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Diğer yaz dizilerine kıyasla daha ağır konusu ile izleyici karşısına çıkacak olan Kalp Yarısı bu şekilde komedi ağırlıklı olan yaz dizileri arasından sıyrılacak. Başarılı oyuncu Gökhan Alkan daha önce hayat belediye Ferit karakteri için korkusuz, mağrur, gururlu ancak bir o kadar da naif biri olduğunu söylemişti.