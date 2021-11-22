Kalp Yarası Dizisine Flaş Transfer

ATV ekranlarının başarılı dizisi Kalp Yarası, yeni bölümü ile bu akşam seyirci kitlesi ile buluştu. Yapım, son haftalarda ortalama izlenme oranları elde ederek yayın hayatını sürdürüyordu. Diğer taraftan kemik bir izleyici grubuna sahip olan Kalp Yarası isimli yapım yoluna devam etmek konusunda ise kararlı bir duruş sergiliyor.

Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın paylaştığı Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına yaz dizisi olarak başlamıştı. Ancak dizinin son haftalarda elde ettiği izlenme oranı ise projenin ilk bölümleri gibi gelmiyor. Son haftalarda güçlü rakipleri ile karşı karşıya gelen Kalp Yarası dizisi izlenme oranlarında düşüş yaşadı ve bu durum hayal kırıklığına uğrattı. Yine de ortalama sonuçlar alan ve sosyal medyada hakkında çok sayıda paylaşım gerçekleşen dizi yeni bölümlerini sergilemeye devam ediyor.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici sahneleri ve senaryosu ile de dikkatleri üzerinde toplayan dizi, yapmış olduğu flaş transfer ile adından söz ettirdi. Çok ünlü bir oyuncuyu kadrosuna dahil eden yapım magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İştar gökseven isimli ünlü oyuncunun Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olması izleyicinin yüzünü güldürdü. Gökseven daha önce Leyla ile Mecnun dizisinde Metin karakterine hayat verecek büyük başarılar elde etmişti. Peki Kalp Yarası Şahin kimdir, Kalp Yarası Şahin gerçek ismi nedir?

Leyla ile Mecnun dizisinde Metin karakterini canlandıran usta oyuncu İştar Gökseven, Kalp Yarası’nda ise Şahin isimli karakteri canlandıracak. Ortalığı bir hayli karıştıracak olan Şahin Ayşe'yi gölge gibi uzaktan takip etmeye başlayacak. Oyuncu kadrosuna dahil olan Şahin karakteri ile birlikte geçmişe dair bazı gizemler de kendisinde gösterecek.

Gökseven, 1997 senesinde Ruhsar dizisi ile dizi dünyasına adım atmış ve Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştu.