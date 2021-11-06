Kalp Yarası Dizisi Tehlikede

ATV ekranlarında dizi hayranları karşısına çıkan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi heyecan dozu yüksek ve duygu yoğunluğu fazla olan sahneleri ile beğeni toplamaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ATV dizisi zaman zaman reyting oranlarında düşüş yaşasa da hikayede yüksek bir gerilim sürmekte.

Ferit ile Ayşe arasındaki problemler devam ederken seyirci kitlesinin merakı da artış gösterdi. 8 Kasım Pazartesi akşamında Kalp Yarası isimli başarılı yapımın 19. yeni bölümü ekranlara getirilecek. Hamile olan Ayşe ile Ferit yeniden kavga edecek ve seyirci kitlesi ekranlara kilitlenecek.

Projenin yeni bölümünde Hande oyunlarına devam ederken Ayşe'nin rahatsızlanması da büyük bir endişe yaşanmasına sebep olacak. Seyirci kitlesi hamile olan Ayşe'nin bebeğine bir şey olmaması isterken yaşanan gelişmeler de merak konusu olacak. Dizi hayranları, senaristin gerilim, dram, ters köşe ve aşkı kullanarak heyecanlı bir ortam oluşturduğunu ifade ederken Hande karakterlerinin her zaman önde olmasından da rahatsızlık duyuyor. Senaristin Merve çağıran tarafından hayat verilen Hande karakterini senaryoda öne çıkarmasından dolayı eleştiriler devam ediyor.

Bunun yanı sıra Ferit ile Ayşe karakterlerini sürekli bir gerilim içinde tutan senarist her zaman çift arasında bir sorun yaşanması kararlılığına da devam ediyor ve bu durum izleyici kitlesini üzüyor. Ayşe ile Ferit çiftinin mutlu anlarını görmek isteyen izleyici kitlesi bu durumdan olumsuz anlamda etkileniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde çok sayıda dizi izleyicisi yeni bölümü heyecansız buldu ve çeşitli eleştiriler yapıldı. Dizinin yeni bölümünde ise daha sürükleyici ve heyecanlı sahnelerin bulunduğu bilinmekte. Projenin yeni bölümden önemli detaylar ise 19. bölüm fragmanında görüldü. Seyirci kitlesi, Ayşe ile Ferit karakterlerinin mutlu anlarını daha fazla görmek istiyor ve sosyal medya hesapları üzerinden bu şekilde yorumlar yapılıyor.