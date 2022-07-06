Kaliforniya'nın Asgari Ücretini 18 Dolara Çıkarma Önerisi Oylamada Başarısız Oldu

Kaliforniyalılar, enflasyonun ailelerin bütçelerini kırmaya devam etmesiyle asgari ücretin tekrar yükselip yükselmeyeceği konusunda bu sonbaharda oy kullanmayacaklar.

Varlıklı bir yatırımcı tarafından finanse edilmesine ve bir dizi işçi örgütü tarafından desteklenmesine rağmen, asgari ücreti önümüzdeki üç yıl içinde 18 dolara çıkarma girişimi Kasım ayında yapılacak oylamaya katılamadı.

Devlet ofis Sekreteri için yeterli imza ilçe seçim yetkilileri tarafından Perşembe zamanında tedbir alabilmek için doğrulanmış olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl tüketici fiyat endeksinde son kırk yılda en büyük artışa neden olan rekor enflasyon oranının tetiklediği Kaliforniya'nın ülkenin en yüksek asgari ücretinin önümüzdeki Ocak ayında saatte 15.50 dolara çıkması bekleniyor.

Kaliforniya Yaşam Ücreti Yasası önerisi başarılı olsaydı, önümüzdeki Ocak ayında 16 dolara ve 2025 yılına kadar 18 dolara çıkaracaktı, bundan sonra asgari ücret yıllık olarak yaşam maliyetini hesaba katacak şekilde ayarlanacaktı.

'Boş mideler’

Şubat ayından itibaren girişim kampanyası, bu yıl imza toplamaya başlamak için daha sonraki oylama çabaları arasındaydı. Yoksulluğa karşı savunuculuk yapan Los Angeles Merkezli bir yatırımcı olan Joe Sanberg, oylamaya katılmak için gerekenleri harcayacağını söyledi. Kampanyaya şahsen 10 milyon dolar döktü ve destekçiler Mayıs ayında bir milyondan fazla imza verdiklerini açıkladılar.

Ancak bir grup küçük işletme sahibinin karşı çıktığı tedbir, zaman alan imza doğrulama sürecinin kurbanı oldu.

Taraftarlar, bu sonbaharda oylamada tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi "yasal olarak gerekli olan her ne olursa olsun.” Perşembe gecesi son teslim tarihi itibariyle, tedbir hala San Diego, Kern ve Sacramento gibi sadece birkaç büyük ilçeden imza doğrulamasını bekliyordu ve bu da tedbiri hak kazanmak için eşiğin üzerine koyacaktı.

Kampanya sözcüsü Anna Bahr bir e—postada, ”Hiçbir şey çalışan insanlarla hayatın temel ihtiyaçlarını karşılamak arasında durmamalı - bu anlamsız bürokrasiyi de içeriyor" dedi. “Bu çılgınca popüler, ahlaki açıdan doğru bir önlem.”

2024'te oylamaya hak kazanması muhtemeldir - bu da 18 dolarlık ücretin 2025 yılına kadar yürürlüğe girmesi için çok daha hızlı bir zaman dilimi yaratacaktır.

Yemek dağıtım hizmeti Blue Apron'un erken yatırımcısı olan Sanberg'in cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü bildirildi.

Ayrıca Sacramento'da diğer yoksullukla mücadele önlemlerini de zorladı. Ve düşük gelirli işçilere yılda 3.000 dolar veren devlet Tarafından Kazanılan Gelir Vergisi Kredisinin oluşturulması için lobi yaptı ve nitelikli sakinlerin fayda sağlamasına yardımcı olacak bir grup kurdu.

Asgari ücret kampanyasını geçen yılın sonlarında, artan maliyetlerin hanehalkı bütçelerini zorlamaya başlamasıyla açıkladı. Uzmanlar, enflasyonun, büyük ölçüde eyalet ve federal teşvik programlarından kaynaklanan pandemi sırasında yoksulluğu azaltmak için devletin attığı adımları dengeleyeceğinden endişe ediyorlar.