Kahraman Babam’da Adalet Zamanı

Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve konusu ile herkesin dikkatini çeken Kahraman Babam isimli televizyon dizisi projesi dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde adalet temasını işledi ve gerçekleri ortaya çıkardı. 10. Ev imzalı olarak hayranları ile buluşan ve dram ile aksiyonu bir araya getiren başarılı dizide gerçeklerin ortaya çıkması izleyicileri mutlu eden bir gelişme oldu.

Projenin başrolü olan Uğur karakteri düşmanına adım adım yaklaştı ve Yavuz karakteri de itfaiye ekibinin hikayesini öğrendi. Neyin peşinde olduklarını anlamaya başlayan Yavuz, yeni bölümde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Dizinin dün akşam ekranlara gelen heyecan dolu bölümü ardından yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak içerisinde bekleniyor.

Dram dolu bir hikayeyi ekranlara taşıyan Kahraman Babam isimli televizyon dizisi projesi bir baba ile kızının yüreklere dokunan hikayesini anlatmakta. Proje dün akşam 7. yeni bölümü ile ekranlara geldi ve Uğur karakteri kundaklama çetesini yakalamak için planını uygulamaya devam etti. Bunun yanı sıra İstanbul'a döndüğünü öğrendiği Orhan karakterini bulmak için harekete geçen Uğur, Orhan'ın izini adım adım sürdü. Son olarak istediğine ulaşmayı başaran Uğur, seyirci kitlesini de mutlu etti. Orhan'ın malları sakladığı deponun adresini öğrenmeyi başaran ve öğrenmiş olduğu bu adresi Cem ile Tolga'ya ileten Uğur, polisin mekana baskın yapmasını sağladı.

Cem, Orhan'ın vermiş olduğu ifadeyi dinledikten sonra Uğur karakteri ile sigorta şirketi sahibinin fabrika yangını konusunu görüşmek adına itfaiye istasyonuna geldiği bilgisini paylaştı. Fakat hiç güvenirim biri olmadığını da belirtti. Bu gelişmeler ardından Uğur da sigorta şirketine doğru gitti ve düşmanına yaklaşmış oldu. Yavuz karakteri de ekibin hikayesini öğrenmesi ile beraber intikamın peşinde olduklarını anladı ve gerçeklerle yüzleşti. Son bölümünde heyecanlı sahneleri seyirci karşısına çıkaran Kahraman Babam isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde hayranları tarafından beklenmekte.