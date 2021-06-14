Kahraman Babam Başlıyor! Bu Akşam Show TV'de

Kahraman Babam ismi ile Show TV'de bu akşam 20.00’de başlayacak olan yeni dizi, seyirci kitlesini heyecanlandırdı. Projenin başrol oyuncusu Görkem Sevindik dizi hakkında Türkiye'de daha önce hiç işlenmemiş bir konu üzerinde durduklarını söyledi. Seyirci kitlesi, kahraman itfaiyecilerin verdiği mücadelenin yanı sıra bir babanın kızından ayrı kalmasının hikayesine de şahitlik edecek.

Aksiyon ve dram türünde ekranlara taşınacak olan Kahraman Babam isimli televizyon dizisi projesi bu akşam yeni bölümü ile Show TV’de izleyici ile buluşacak. Yüreklere dokunacak olan sıcak bir hikayeyi anlatan dizi daha önce Kırmızı Kamyon ismi ile yayınlanmış fakat daha sonra yayından kaldırılmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Nilay Deniz, Fatih Al, Deniz Hamzaoğlu, Tuğçe Altuğ, Toprak Sağlam, Aslı Orcan, Ebrar Alya Demirbilek, Sümeyye Aydoğan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Efekan Can, Gürberk Polat, Melisa Akman, Hakan Altıner, Uğur Arda Başkan, Gamze Demirbilek, Mehmet Mehmetof, Yaşar Aydınlıoğlu, Tuğçe Karabayır ve Kağan Uluca gibi birbirinden başarılı isimler bulunmaktadır.

İzleyicilerin nefesini kesecek olan aksiyon sahneleri ve duygu yüklü hikayesi ile bu akşam Show TV'de ilk bölümü yayınlanacak olan Kahraman Babam izleyici kitlesi tarafından merak içerisinde bekleniyor. Dizinin başrolü Görkem Sevindik ise projesi hakkında kendisinin ilk başrol işi olduğu için her zaman çok kıymetli olacağını belirtti. Bunun yanı sıra hikayenin de Türkiye'de daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu anlatmasının kendisini cezbeden olaylardan biri olduğunu söyledi.

Hayat verdiği “Uğur” karakteri için ise kahraman bir babanın kahraman babaya evrilmiş hali olduğunu söyleyen Sevindik, ilk kez bir çocuk oyuncu ile aynı oyunu paylaştığını ifade etti. Bu durumun kendisi için çok keyifli ve güzel olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, küçük Ebrar'ın ise çok akıllı, çok yetenekli ve küçük yaşına rağmen önemli tecrübeler edilmiş bir çocuk olduğunu söyledi.