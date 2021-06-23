Kadir Şeker’in Kurtardığı Kadın Cezaevinde Nikah Masasına Oturdu

35 yaşındaki Ayşe Dırla isimli sevgilisini dövdüğü iddia edilen 32 yaşındaki Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürmesi gerekçesi ile Kadir Şeker’e 12,5 yıl hapis cezası verildiği biliniyordu. Bu olay ardından 35 yaşındaki Ayşe Dırla isimli kadın ile 26 yaşındaki 900 gram eroinle yakalanıp tutuklandığı Murat Hanlı’nın cezaevinde evlendiği bilgisine ulaşıldı.

Tıp fakültesinde okumak isteyen ve üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker geçen sene 5 Şubat akşamında Selçuklu ilçesi yeni İstanbul Caddesi'nde yürürken Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla isimli kadını sevgilisi Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edip müdahalede bulunmuştu. Olay yerinde çıkan arbedede Kadir Şeker, Özgür Duran’ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay ardından gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği adliyede ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir Şeker’e “kasten adam öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti. Daha sonra suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile cezanın önce 15 seneye daha sonra Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilme kararı alınmıştı.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker’in sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla isimli kadın ise 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesinde bulunan Tatlıcak Mahallesi'nde polisin düzenlemiş olduğu operasyonda Murat Hanlı ile beraber otomobilde bebe bisküvisi içerisinde gizlenen 900 gram eroin ile yakalanmıştı. Bu olay ardından gözaltına alınan Hanlı ve Dırla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kadir Şeker’in kurtardığı Ayşe Dırla isimli kadının cezaevinde evlenmesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bir süre önce Türkiye gündeminde yer alan konuya ilişkin olarak Ayşe Dırla'nın birlikte tutuklanmış olduğu Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının Hanlı olarak değiştiği ve çiftin yargılanmasının sürdürüldüğü bilgisi öğrenildi.