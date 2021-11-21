Kadir İnanır'ın Doktorundan Son Açıklama!

Usta isim Kadir İnanır Muğla'da aniden rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini telaşlandırmıştı. Ünlü oyuncunun Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı ve İnanır'ın son durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.

Konu hakkında son açıklama Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan ile Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan’dan geldi. Usta oyuncunun felç durumunun olmadığı ifade edildi ve detaylar paylaşıldı. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi?

Felçten şu an için söz edemeyeceklerini ifade eden Kutluhan ile Erdoğan gelişebileceği için ise oyuncuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Ani bir şekilde fenalaşan 72 yaşındaki başarılı sanatçı Kadir İnanır hastalanması ile sevenlerini korkuttu. Ambulans ile Muğla'dan Denizli'ye getirilen usta isim Pamukkale Üniversitesi Hastanesi sevk edildi ve oyuncunun daha sonra yoğun bakıma alındığı öne sürüldü. Yapılan haberlerde ünlü oyuncunun beyin damarında pıhtı atması sonucunda rahatsızlandığı ve duruma göre de ameliyat edilebileceği aktarıldı.

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın felsefesinden söz edemeyecekleri belirtildi ve dün 17.00 civarında usta sanatçı Kadir İnanır'ın hastane acil servisine geldiği söylenildi. Ünlü oyuncunun hızlı bir şekilde gerekli olan tetiklerinin yapıldığı ve beyin damar hastalığı ön tanısı ile servise alınarak yatağa yatırıldığı anlatıldı.

Kadir İnanır'ın doktoru Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan oyuncunun dün akşam bizzat ziyaretinde bilinci açık koopere olduğunu ve yakından takip edildiğini anlattı.

Hastalık hakkında durum bilgisi paylaşan Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan söz konusu beyin damar hastalığının seyri açısından hasar vermeden ve hafif atlatılabildiğini söyledi. Fakat diğer taraftan daha ağır sonuçlar doğurabileceği için birkaç gün daha yakın takibinin gerektiğini söyledi. Gerekli önlemlerin alındığı ve oyuncunun tedavisine başlanıldığı da vatandaş ile paylaşıldı. Hastanın şu anda koopere olduğunu ifade eden Erdoğan, herkese selamı olduğunu ve saygılarını sunduğunu açıkladı.