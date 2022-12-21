Kadınlara 3 maaş alma müjdesi geldi! Artık sırtınız yere gelmez!

Artık sırtınız yere gelmez! Kadınlara 3 maaş alma müjdesi geldi! Emekli olan kişilerin aldıkları maaşlar 3’e çıkabiliyor. Emekliler aldıkları maaşa ek olarak yeni bir maaş almak istediklerini SGK’ya bildirerek prim ödemeye başlayabilirler. Böylece primleri ödeyip bitirdiklerinde emeklilik hakkı kazanmış olmaktadırlar.

Kadın kendi maaşı dışında eşinin maşını alıyorsa iki maaş almış olmaktadır. Bunun dışında isteye bağlı olarak dışarıdan prim yaptırarak emekli olma hakkı elde edebilmektedir. Bu da üçüncü maaş olarak emekli kadının cebine girmektedir. Vefat eden eşin maşını alan kadın kendi maaşını da almaya devam ediyor. Kendi maaşında bir kesinti söz konusu olmamaktadır.

Kadınlar 3 Maaş Alabiliyor

Emekli kadınlar isterlerse 3 maaşa kadar maaş alma hakkı buluyor. Bu 3 maaşın biri kişinin kendi maaşı olurken diğer maaşları farklı şekillerde alabilmektedir. Bunlardan biri ölen eşin maaşı olurken bir diğeri de isteğe başlı prim ödenmesi ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı prim ödenmesi ile emekli maaşı alınası 3’e kadar olabilmektedir.

Devlet, eşi vefat eden vatandaşlara 'dul maaşı' ismi ile aylık maaş bağlamaktadır. Dul maaşından yararlanmak isteyen vatandaşların belirli koşullara denk düşüyor olması lazım olur. Vefat eden sigortalının ölüm tarihinde eşinden boşanmamış olmak, lüzumlu sigortalılık ve prim koşullarının sağlanması, dul maaşı alacak eşin yeni bir evlilik yapmaması, vefat eden vatandaşın eşine kendi sigortalılık halinden ötürü herhangi bir maaş bağlanmamış olması ve yabancı bir ülke mevzuatı bağlamında çalışmıyor olmaması koşulları lazımdır.

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