Kadın Doktordan Galericiye 260 Bin Liralık Aşk Tuzağı!

İstanbul'da meydana gelen akıl almaz olayda iddiaya göre evlilik hazırlığı yapan kadın doktor tarafından tuzağa düşen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilen Hüseyin Çınar isimli şahıs, silah zoruyla ve tehdit ile 260 bin liralık senete imza attı. Cep telefonu, köpeği, cüzdanındaki para ve saati gasp edilen Hüseyin Çınar, cinsel tacize uğradığını da öne sürdü. Bunun yanı sıra kadın doktor Aslıhan B. ise iddiaları yalanladı ve suçlamaları kabul etmedi. Aslıhan B., karşı taraftan şikayetçi olacağını da açıkladı.

Beyoğlu'nda galericilik yapan 34 yaşındaki Hüseyin Çınar sosyal medya aracılığı ile yaklaşık olarak 7 ay önce Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor 28 yaşındaki Aslıhan B. ile tanışmıştı. İkili bir süre sonra arkadaşlıklarını iletmiş ve sevgili olmuştu. Sevgililer, evlilik kararı almış ve hazırlık yapıyordu. Kısa bir süre önce ise Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başlayan ikili hakkında akıl almaz iddialar ortaya atıldı.

Aslıhan B. isimli genç kadın bir süre sonra sevgilisinden kendisine ve ailesine ait olan şirketlerinin borçları olduğunu belirti ve bunu ödemezse evlenmelerinin gecikeceğini belirterek Hüseyin Çınar'dan para talep etti. Hüseyin Çınar ise sevgilisinin talebi üzerine tanıdıklarından da borç alarak sevgilisinin istediği 280 bin lirayı verdi. İlerleyen zamanlarda Aslıhan B. para istemeye devam etti ve kredi kartlarının borçlarını da sevgilisi ödedi. Kadın doktorun tatil parası ve öğrenci kardeşinin masrafları için de sevgilisinden para istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba gününde ise doktor sevgilisi ile buluşmak için Aslıhan B.’nin çalıştığı hastaneye giden Hüseyin Çınar isimli 34 yaşındaki adam, sevgilisinin işinin uzadığını söylemesi üzerine evine geri döndü. Daha sonra eve gelen genç kadının arkasından 2 kişi daha içeri girdi ve kişilerden biri kendisini komiser olarak tanıttı. Diğeri ise polis kimliği gösterdi ve Hüseyin Çınar'ı silah zoru ile koltuğa oturttu.