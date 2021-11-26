Kadıköy Metrosu Saldırganı Emrah Yılmaz Tutuklandı

Bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz, İstanbul'da bulunan Kadıköy Tavşantepe Metro hattında yolculara korku dolu dakikalar yaşattı ve çekilen video kaydı gündemde yer aldı. Metroda bulunan bir kadın yolcuyu ağıza alınmayacak küfür ve hakaretler eden adam, tehditler savurmayı da ihmal etmedi. Eli bıçaklı olması sebebi ile ortaya korkunç görüntüler çıktı. O sırada metroda bulunan bazı yolcular çareyi dışarı kaçmakta buldu bazıları ise korkudan ne yapacağını bilmez halde yalnızca bekledi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşet verici görüntülerin sosyal medya hesaplarını paylaşılması ardından Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçak ile tehdit ederek küfür eden saldırganın yakalandığı bilgisine ulaşıldı. 20 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Emrah Yılmaz isimli saldırganın emniyete verdiği ifade de dikkat çekti.

Emrah Yılmaz isimli saldırganın evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek amacıyla yanına aldığını söylemesi gündeme damga vurdu. Bunun yanı sıra saldırgan maskesiz görmesi sebebiyle maske takması yönünde uyarmış olduğu tanımadığı yolcu Semanur Damgacı ile annesinin kendisine hakaretler savurduğunu iddia etti. Şüpheli Damgacı’nın kendisine döner tekme attığını öne sürdü. 50-60 kişinin üzerine gelmesi sebebiyle kendini kurtarmak adına bıçak gösterdiğini aktardı. Suçlamaları kabul etmeyen Emrah Yılmaz isimli saldırgan sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Korkunç olay ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma ile görevlendirilen kadın savcı ise Emrah Yılmaz'ı tutuklama talebinin gerekçesinde söz konusu saldırının yalnızca Semanur Dalgacı’ya değil tüm kadınlara yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti.

Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul'da meydana geldi ve elinde bıçak olan bir saldırgan, küfür edip hakaretler yağdırarak korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Saldırgan ilk olarak aracın içinden çıktı ve kısa bir süre sonra ise geri gelerek bıçak ile tehditler savurdu.