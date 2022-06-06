Kaderimin Oyunu Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin 2. sezonunun yayınlanmayacağı ve projenin tek sezonluk bir dizi olarak kalacağı daha önceden ortaya çıkan bir gelişme olmuştu. Diğer taraftan projenin yayın hayatına başladığı ilk dönemlerde kanal ile yapımcı tarafından dizinin 2. sezon anlaşmasının yapıldığının duyurusu gerçekleşmişti. Daha sonra hikayenin 2. sezonunu taşımaya yetecek durumda olmaması ve izlenme oranlarını düşük gelmesi sebebiyle dizi için final kararının alındığı öğrenildi. Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerde yer aldığı dizinin finali için artık gün sayılıyor ve projenin ekran hayatına ne zaman son vereceği araştırılıyor.

Söz konusu dizi bugüne kadar 24 bölümü izleyici karşısına çıkardı ve dizi için final tarihinin netleştiği öğrenildi. Kaderimin Oyunu dizisinin 10 Haziran tarihinde 25. bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturacağı açıklanırken projenin final yapacağı tarih de araştırma konusu oldu. Kaderimin Oyunu dizisinin 17 Haziran cuma gününde ekranlara taşıyacağı 26. bölümü ile beraber final yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Cemal ile Asiye karakterlerinin hikayesinin anlatıldığı fakat izlenme oranlarının son zamanlarda oldukça düşüşe geçmesi sebebiyle kanalın devam etmek istemediği dizinin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da seyirci kitlesi Kaderimin Oyunu dizisine yoğun bir ilgi gösteriyor ve konu hakkında sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlar gerçekleşiyor.

Hikayenin her ne kadar seyirci kitlesinin beklentisinden daha fazla ve olumsuz bir yönde geliştiği yönünde eleştiriler yapılsa da Kaderimin Oyunu dizisi final yapmasından sonra başarılı bir proje olarak anılacak.

10 Haziran cuma gününde dizinin 25. bölümü yayınlanacak ve Helin karakteri Ahmet'i kaçırarak Cemal karakterini çok sinirlendirecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında çok heyecanlı sahnelerin izleyici karşısına çıkacağı yönünde bilgilere ulaşıldı ve iki önemli mesaj verildi.