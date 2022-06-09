Kaderimin Oyunu Dizisine Esra Dermancıoğlu Ayrılığı Damga Vurdu

Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ile Meriç Aral'ın başrollerinde bulunduğu Star TV dizisi Kaderimin Oyunu final yapmak için geri sayıma başladı ve final bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Star TV dizisi olan Kaderimin Oyunu yayın hayatına başladığı ilk dönemde 2. sezon anlaşmasının yapıldığının duyurusunu gerçekleşmişti fakat daha sonra yeni gelişmeler yaşandı. Projenin 2. sezonunu taşımaya yetecek durumda bulunmaması ve izlenme oranlarının düşük gelmesi sebebiyle son olarak Kaderimin Oyunu dizisi için final kararının alındığı öğrenildi. Bugüne kadar 24 bölümünü izleyici karşısına çıkaran Kaderimin Oyunu dizisi için final tarihi netleşti ve yaşanacak olan gelişmeler araştırıldı.

Bugüne kadar 24 bölüm yayınlayarak izleyici karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisi için final tarihinin netleştiği bilgisine ulaşıldı. Dizinin 10 Haziran tarihinde 25. bölümü ile seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenilirken 17 Haziran cuma gününde yayınlanacak olan 26. bölümü ile beraber final yapacağı da açıklandı.

Kaderimin Oyunu isimi televizyon dizisi projesinde Zahide isimli karakter ile sergilemiş olduğu performans ile hafızalara kazılan ve izleyici kitlesini kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. Kaderimin Oyunu dizisindeki ekip arkadaşlarına ve diziye veda eden ünlü isim Esra Dermancıoğlu sosyal medyaya damga vurdu. Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ile Asiye karakterlerinin hikayesi anlatılırken dizinin 10 Haziran cuma gününde yayınlanacak olan 25. bölümde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Dizi hakkında hikaye noktasında bazı eleştiriler yapılıyor ve senaryonun durgunlaştığına dair yorumlar gerçekleşiyordu. Buna rağmen her zaman başarılı bir proje olarak anılacak olan Kaderimin Oyunu dizisi 17 Haziran cuma gününde yayınlanacak final bölümü ile ekran hayatını sonlandıracak. Dizinin yayınlanan fragmanından anlaşıldığı üzere son 2 bölümün oldukça heyecanlı geçeceğine dair yorumlar yapılıyor.