Kaderimin Oyunu Dizisinden İkinci Sezon Müjdesi Geldi

Bir süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve izleyici kitlesi ile buluşan Kaderimin Oyunu dizisi hakkında önemli bir iddia ortaya atılmış ve detaylar da merak konusu olmuştu. Dizinin birkaç gün önce final yapacağı şeklinde yorumlar yapılırken daha sonra bu iddianın kısa süre içerisinde yalanlanması da izleyici kitlesini mutlu eden bir gelişme olarak görülmüştü. Dizi ekibi Kaderimin Oyunu’nun final iddiasına inat çok sevindirecek bir haberi izleyici kitlesi ile paylaştı ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Başrollerinde Sarp Apak, Öykü Karayel ve Akın akınözü gibi sevilen oyuncuların bulunduğu Kaderimin Oyunu isimli proje dizi rekabetine etkileyici bir giriş yapmıştı. Ünlü oyuncu Akın Akınözü ise özellikle Hercai isimli proje sonrasında uzun bir süre setlerden uzakta kalmıştı fakat Kaderimin Oyunu ile ekranlara geri dönmüştü.

Yapımcı şirket ve yayıncı kanal arasında Kaderimin Oyunu dizisi için 2. sezon anlaşmasının yapıldığı öğrenildi ve sevilen diziden gelen güzel haber coşku ile karşılandı. Bu anlaşma ile birlikte ikinci yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin tekrardan ekranlarda olacağı belirtildi.

Diziler final yapacağını iddia edenlerin karşısına bu defa yeni sezon haberi ile çıkmayı başaran Kaderimin Oyunu dizisi, bu iddiaları yalanladı ve izleyici kitlesi yapılan açıklama sonrasında mutlu oldu. Cuma akşamlarında Star TV'de dizi hayranları karşısına çıkan Kaderimin Oyunu isimli proje dün sosyal medya hesaplarında yayılan final iddiaları ile hayranlarını korkutmuştu. Fakat ekip daha sonra bu iddiaları yalanlamış ve sosyal medya hesabı üzerinden bu iddianın asılsız olduğunu belirtip bir açıklama gerçekleşmişti. Star TV ekranlarında her Cuma günü yeni bölümleri ile yayın hayatına devam edecek olan Kaderimin Oyunu dizisi Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi görerek yayın hayatına devam ediyor.