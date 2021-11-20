Kaderimin Oyunu Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Kaderimin Oyunu isimli dizinin yayın tarihi belli oldu. Kanal, yapım hakkında özel açıklamalarda bulundu ve dizi, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Projenin yeni tanıtımı dizi hayranları ile paylaşıldı ve yapım henüz başlamadan bile ses getirdi. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak’ın bulunduğu Kaderimin Oyunu dizisinin 3 Aralık 2021 tarihinde başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin konusu nedir? Star TV'nin dizisi olan Kaderimin Oyunu 3 Aralık Cuma gününde ekranlarda yer alacak. İlk tanıtımı ile büyük ses getiren ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken proje, yayın tarihinin açıklanması ile izleyici kitlesini mutlu etti.

Yapımını NGM Medya'nın üstlendiği ve yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı Kaderimin Oyunu isimli televizyon projesinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturacak. Star TV dizisinin senaryosunun ise Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındığı bilgisine ulaşıldı.

Başrollerini Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel'in paylaştığı Star TV dizisi Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Meriç Aral, Ülkü Duru, Iraz Akçam, Kaan Çakır, Yeşim Gül, Yıldırım Özcan, Ayça Koptur ve Onur Bilge gibi isimler yer alıyor.

Dizinin hikayesi ise dikkat çekici olarak yorumlandı ve projenin birinci bölümü merak konusu oldu. Yoksunluğuna rağmen kendi çocuklarının mutluluğuna dayanan, genç yaşında hayat mücadelesi veren ve çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Asiye'nin hayatı dizide anlatılacak. Gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen olaylar ile Asiye’nin hayatı daha da zorlaşacak ve dizide yeni gelişmeler yaşanacak. Asiye karakterinin hayatı bir süre sonra hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişecek ve hikaye bu şekilde yeni bir yola girecek.