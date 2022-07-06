Kaçak Gangster İtalya'ya Teslim Edildi

"Milan'ın kokain kralı" olarak bilinen Morabito, geçen yıl Mayıs ayında Brezilya ve İtalyan polisinin ortak operasyonuyla tutuklandı.

55 yaşındaki zanlı, uyuşturucu kaçakçılığından 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Mafya babası, Güney Amerika'da sahte bir kimlik kullanarak onlarca yılını kaçak olarak geçirdi.

Polis nihayet geçen yıl onu kuzeydoğu Brezilya'daki bir liman kenti olan João Pessoa'ya kadar takip etti ve burada Ndrangheta mafya grubunun başka bir üyesi olan Vincenzo Pasquino ile birlikte tutuklandı. Pasquino o zamandan beri uyuşturucu kaçakçılığından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaçış sanatçısı

Rocco Morabito'nun Roma'ya gelişi, on yıllardır süren insan avını sona erdirir.

Africo'nun Calabria kasabasında doğan ve mafya patronu Giuseppe Morabito ile aile bağları olan Rocco Morabito, İtalya ve ötesindeki kokain kaçakçılığının çoğunu kontrol eden yayılan suç şebekesi 'Ndrangheta'da önemli bir figür haline geldi.

Genç bir adam olarak Morabito, kısa süre sonra Milano'da üretken bir uyuşturucu kaçakçısı olarak ün kazandı ve Güney Amerika'dan İtalyan şehrine önemli kokain kaçakçılığı yolları kurdu.

Keskin kruvaze takım elbiseler içinde sık sık şehrin jet sosyetesine karıştığı görülebiliyordu ve kısa süre sonra onu gözetim altına alan İtalyan polisinin dikkatini çekti.

Güney Amerika'dan bir tondan fazla kokain ithal etmek için aracılık yapmaya çalışırken kaydedildi, ancak kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Polis, Francisco Capeletto takma adıyla yaşadığı Brezilya'ya kaçtığını düşünüyor.

Oradan, en az 13 yıl boyunca Punta del Este beldesinde yaşadığı komşu Uruguay'a taşındı.

Keskin kruvaze takım elbiseler içinde sık sık şehrin jet sosyetesine karıştığı görülebiliyordu ve kısa süre sonra onu gözetim altına alan İtalyan polisinin dikkatini çekti.

Güney Amerika'dan bir tondan fazla kokain ithal etmek için aracılık yapmaya çalışırken kaydedildi, ancak kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Polis, Francisco Capeletto takma adıyla yaşadığı Brezilya'ya kaçtığını düşünüyor.

Oradan, en az 13 yıl boyunca Punta del Este beldesinde yaşadığı komşu Uruguay'a taşındı.

Lüks bir ev kiralayıp içini sanat eserleriyle doldururken, komşuları onun mütevazı bir araba kullandığını ve kızının doğum günü için gösterişli bir parti verene kadar onun zenginliğinin farkına varmadıklarını söylediler.

Ama Morabito, kızını gerçek adıyla okula kaydettirdiğinde polis onu gözetim altına aldı.

Eylül 2017'de Morabito, karısıyla tartıştıktan sonra başkent Montevideo'da bir otele taşındığında polis baskın yaptı.

Eşyaları arasında bir silah, 13 cep telefonu ve Morabito'nun farklı kılıklarda 150 vesikalık fotoğrafı buldular.