Kabil’de Havaalanı Kaosu Devam Ediyor

Binbaşı Jim Stenger, "Videoda gösterilen üniformalı askerin 24. Deniz Seferi Birimi'nden bir Denizci olduğunu doğrulayabilirim," dedi.

"Videoda görülen bebek, olay yerindeki bir tıbbi tedavi tesisine götürüldü ve tıp uzmanları tarafından bakıldı."

Birçoğu için, bu haftaki viral video, Vietnam Savaşı'nın sonunda ABD'nin Saygon'dan ayrılmasının anılarını uyandırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kabil'deki tahliye çabalarının "biraz daha iyiye gittiğini" söyledi.

Hükümetin Londra'daki acil durum Cobra komitesi toplantısının ardından gazetecilere konuşan O, "Havaalanında bir istikrar görüyoruz.

"Dün yaklaşık 1.000 kişiyi dışarı çıkarabildik, bugün 1.000 kişi daha ve bunların çoğu açıkça bu ülkeye geri gelen İngiltere'ye uygun kişiler ve birçoğu Afganistan yeniden yerleştirme ve yardım programı kapsamında geri dönen insanlar. "

Johnson, Afganistan'a "çözüm bulmak" için gerekirse Taliban ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

"İnsanlara, Afganistan'a bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalarımızın -tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışmamızın - devam edeceğine dair güvence vermek istiyorum. Afganistan'a olan bağlılığımız da kalıcıdır."

Afganistan'da 20 yıllık bir angajman döngüsünün sonunda "gurur duyulacak büyük bir rekor" olduğunu söyledi.

"Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri, Birleşik Krallık diplomatları, yardım görevlileri, Afganistan'da kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın hayatını değiştirmeye, aksi halde eğitim almayacak milyonlarca kadın ve genç kızın eğitimine yardımcı olmaya ve terörizmin dünyaya gelmesini engellemeye yardımcı oldu." dedi.

Deniz Piyadeleri ayrıca, askerlerinden birinin daha sonra babasıyla tekrar bir araya gelen bebeği teselli ettiğini gösteren bir fotoğrafı tweetledi.

ABD başkanı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusundaki tutumu nedeniyle çok eleştiriyle karşı karşıya kalırken, ABD'deki anketler, birçok Amerikalı'nın askerleri geri çekme kararını hala desteklediğini gösteriyor.

Bir Biden müttefiki Reuters haber ajansı tarafından aktarıldığına göre, "Kamuoyu, Amerikalıların devam eden savaştan çıkmak istedikleri ve geri dönmek istemedikleri konusunda oldukça açık. Bu bugün doğru ve altı ay içinde doğru olacak" dedi. söyleyerek.

"Bu, orada olup bitenleri umursamamak ya da empati kurmamakla ilgili değil, Amerika'da olanlar hakkında endişelenmekle ilgili."

Bununla birlikte, Amerikalılar Afganistan'dan ayrılma kararını kabul edebilirken, Başkan Biden'ın bu konuda gidişatından daha az etkilenmiş görünüyorlar. Reuters/Ipsos anketine göre, onay oranı %46'ya düştü - Ocak ayında göreve başlamasından bu yana haftalık anketlerdeki en düşük seviye.