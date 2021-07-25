Kaan Yıldırım ile Anılan Çağla Şikel Çeşme'de Görüntülendi

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın nikah masasına oturacağı konuşulan sevgilisi Hadise ile yollarını ayırması ardından Çağla Şikel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel'in Kaan Yıldırım ile bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği hakkında haberler yazılmış ve aşk iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel daha sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile beraber oyuncu Kaan Yıldırım ile çıkan aşk haberlerini yalanlamış ve hayatında biri olduğu zaman kendisinin haber vereceğini açıklamıştı.

Önceki gün ailesiyle beraber plajda görüntülenen Çağla Şikel mavi renk çiçekli mayosu ile dikkatleri üzerinde topladı. Kaan Yıldırım'ın Hadise ile ilişkisini sonlandırması ardından sunucu ile aşk yaşadığı haberi gündemde yer almış ve sonucu daha sonra bu iddiaları yalanlamıştı. Oldukça dikkat çeken ve merak edilen konu ardından hayatında biri olursa bunu söyleyeceğini ifade eden Şikel Çeşme'de tatiline devam ediyor.

Annesi Asuman Şikel, teyzesi ve oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir süredir Çeşme'de tatil yapmakta olan ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel Çeşme'de objektiflere takıldı. Saçını örgü yapan ve çiçekli koyu renk mayosu ile kendisini serin sulara bırakan Çağla Şikel oğulları ile oyun oynamayı ihmal etmedi. Sıcak havadan bunaldığı anda denize giren ünlü sunucu oğulları Uzay ve Kuzey ile beraber şakalaştı.

42 yaşındaki ünlü manken fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekerken mayosu ile de adından söz ettirdi. Kendisini sağlıklı yaşama adayan ve tatil sırasında da egzersizlerini aksatmayan ünlü isim, denizden çıktıktan sonra kumsalda bulunan bir masaya yaslandı ve suda eğlenen oğullarını izledi.

Oğullarını izlemeye başlayan ünlü sunucunun sahilde bulunan çöp poşetini alıp kenara koyması ve çevreye karşı olan duyarlılığını da gözler önüne sermesi dikkat çekti.