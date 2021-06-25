Kaan Yıldırım Hadise’den Ayrıldıktan Sonra İmaj Değiştirdi

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise bir süre önce ilişkilerini noktalama kararı almış ve birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. İkili hakkında evlilik haberleri yazılıyor ve çiftin Eylül ayında nikah masasına oturması bekleniyordu. Geçtiğimiz sene de bir süreliğine ayrı kalan çift daha sonra yeniden barışma kararı almış ve ilişkilerini doludizgin yaşamayı sürdürmüştü. Bu defa ise ünlü oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi ve sevgilisi Hadise ile yollarını ayırdıklarını bilgisine paylaşmıştı. Son olarak Kaan Yıldırım'ın Hadise ile ayrılık kararı alması ardından imaj değiştirdiği öğrenildi ve genç oyuncu yeni imajına sosyal medya hesabından yayınladı.

Nikah masasına oturmaları beklenen ve yaklaşık olarak 2 senedir aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti kötü haberi sevenlerine vermiş ve hayranlarını çok üzmüştü. Ayrılma kararı alan ikili sosyal medya hesaplarında birlikte çekildikleri fotoğrafları silmiş ve takipten çıkmıştı. Hadise yaşadığı ayrılık hakkında sessizliğini korurken Kaan Yıldırım bir açıklama yazısı paylaşmış ilişkilerini bitirdiklerini belirtmişti.

34 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yapıp çıkan haberlere açıklık getirmek istediğini söylemişti. Kendisinin üçüncü bir şahısla ilişkisi hakkında muhatap olmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Kaan Yıldırım Hadise ile olan ilişkisinin başkaları ile hiçbir zaman bağlantılı olmadığını söylemişti. Ayrılık kararı almaları ile konunun buralara çekilmesinin son derece rahatsız olduğunu açıklayan oyuncu Hadise ile güzel bir ilişki yaşadıklarını fakat geldikleri bu noktada ise karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarını ayırdıklarını söylemişti.

Hadise ile yollarını bu kez kesin olarak ayıran ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yapmış olduğu ayrılık açıklaması ardından kendi fotoğrafını yayınladı. 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun saçını ve sakalını uzattığı görüldü.