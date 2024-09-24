Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen için heyecan verici bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Juventus'un Ocak ayında Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğünü duyurdu. 2022'de Fiorentina'dan kadroya katılan Dusan Vlahovic'in beklenen performansı sergileyememesi, Juventus'un hücum hattına büyük bir yatırım yapma gerekliliğini ortaya çıkardı.

Vlahovic'in yarattığı hayal kırıklığı, Juventus'un alternatif arayışlarına yönelmesine sebep oldu. Kulüp, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'i bir numaralı hedef olarak belirledi. 25 yaşındaki Nijeryalı forvetin 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, Juventus'un transfer için iştahını artırıyor.

Osimhen'in transferinde Juventus'un sportif direktörü Cristiano Guintoli ile daha önceki ilişkisi de önemli bir avantaj sağlıyor. Guintoli, Napoli'de Osimhen ile birlikte çalışmış ve bu bağ, transfer penceresi açıldığında kilit rol oynaması bekleniyor. Galatasaray taraftarları, Osimhen'in geleceği hakkında heyecanla bekliyor.