Jordan Peele'nin ‘Hayır'ı Universal Studios Hollywood'un Stüdyo Turuna Eklendi

Yönetmen Jordan Peele'nin gelecek korku filmi “Nope” den geçen orijinal Jüpiter'in İddia tema parkı, Universal Studios Hollywood'un Stüdyo Turuna kalıcı bir taksit olarak eklendi.

22 Temmuz'dan başlayarak, filmin tiyatroları vurduğu gün, park konukları prodüksiyon tasarımcısı Ruth DeJong tarafından yaratılan yeni eklenen seti deneyimleyebilecekler. Yapım sonrası demonte edildi ve uzun metrajlı filmden orijinal sahne ve detayları içerecek şekilde yeniden inşa edildiği tema parkına taşındı.

Jüpiter'in İddiası, ikonik Alfred Hitchcock korku filminden “Psikopat” evi ve Bates Moteli, Steven Spielberg'in “Dünyalar Savaşı” ndan geçen uçak kazası ve Robert Zemeckis'in ünlü Adliye Meydanı da dahil olmak üzere Stüdyo Turu boyunca diğer tüm film setlerinin yanı sıra arka planda sahnelenecek. "Geleceğe Dönüş.”

Peele bir basın açıklamasında, "12 yaşındayken Universal Studios'u ziyaret ettiğimi ve büyülendiğimi hatırlıyorum" dedi. “Bu deneyim tutkumu güçlendirdi ve bir gün ‘backlot life'ın meta-büyüsüne katılma arzusunu güçlendirdi. O zamandan beri Universal için üç film yönetecek kadar şanslıydım. Bu işbirliklerini stüdyo ortaklarım, ekip üyelerim ve oyuncu kadromla onurlandırmak ve Jüpiter'in İddiasını hayranlarıyla paylaşabilmek bir ayrıcalık.”

2019'da Peele'nin korku filmi "Biz", tema parkının Cadılar Bayramı Korku Geceleri cazibe merkezlerinden birinin arkasındaki ilham kaynağıydı. HHN ekibi, psikolojik gerilim filmini hayata geçirmek ve ayrıntılı bir eğlence evinin içinde düzinelerce kırmızı tulum giyen ve makas taşıyan doppelgängers'ı ve filmden ayrıntılı sahneleri ortaya çıkarmak için Peele'nin Monkeypaw Productions ile doğrudan çalıştı. Peele'nin ilk yönetmenlik denemesi olan 2017'nin "Get Out" u, en iyi orijinal senaryo Akademi Ödülü ve en iyi film ve en iyi yönetmen adaylığı da dahil olmak üzere birçok ödül kazanan bir gişe başarısıydı.

“Hayır” ile Peele, Keke Palmer ve Steven Yeun ile birlikte “Get Out” yıldızı Daniel Kaluuya ile bir kez daha bir araya geldi. Santa Clarita Vadisi'nde yer alan ve aile tarafından işletilen bir tema parkı olan Jüpiter'in İddiası, karakterler gizemli olayları araştırırken filmde merkezi bir yer haline geliyor.