Johnson, Toplu İstifalara Rağmen İstifa Etmeyi Reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cinsel tacizle suçlanan üst düzey bir yetkilinin davasını ele almasını protesto etmek için giderek artan Muhafazakar bakanlar ve diğer yetkililer listesinin istifa etmesine rağmen milletvekillerine “devam edeceğini” söyledi .

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Kabine bakanlarından oluşan bir heyet, Johnson ile Çarşamba akşamı Downing Caddesi'ndeki ofisinde görüşmeyi ve istifa etmesi için baskı yapmayı planladı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve uzun süredir sadık olan Brandon Lewis, istifasını talep etmesi beklenenler arasındaydı.

“Muazzam bir yetkiye sahip olduğunuz zor koşullarda bir başbakanın görevi, devam etmektir. Ve ben de bunu yapacağım," dedi Johnson, daha önce parlamentodaki haftalık Başbakan Soruları oturumunda.

Daha önce 58 yaşındaki lideri istifaya çağıran Muhafazakar bir yasa koyucu olan David Davis, parlamentoya Johnson'dan tekrar istediğini söyledi: “Onurlu olanı yapmasını, ulusun çıkarlarını kendi çıkarının önüne koymasını ve önce … hükümetin işini yapması imkansız hale gelir.”

Johnson, başbakan olarak kalmasının ulusal çıkarlara aykırı olduğuna inanmadığını söyledi.

“Ona tekrar değindiği nokta için çok teşekkür ediyorum. Onunla daha fazla aynı fikirde olamazdım, ”dedi Johnson.

Önemli istifalar

Gelişme, Hazine başkanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in başbakanın yönetmeye uygun olmadığını söyleyerek istifa etmesinden bir gün sonra geldi.

Johnson iki adamı hızla değiştirdi, ancak bir dizi genç bakan da istifa etti ve Muhafazakar Parti içindeki desteği hızla azalıyor.

Muhalifler, Johnson hakkında yeni bir güvensizlik oylamasına izin vermek için parti kurallarını değiştirmeyi umuyorlar. Geçen ay böyle bir oylamadan sağ çıktı ve milletvekillerinin yüzde 41'i ona karşı oy kullandı.

Üç Muhafazakar milletvekili Reuters haberlerine verdiği demeçte, 1922 Komitesi olarak adlandırılan ve kuralları yöneten Muhafazakar Parti komitesinin, Johnson'da bir güven oyu öne sürmek için kuralları değiştirip değiştirmemeye karar vermeden önce Pazartesi günü yöneticisi için bir seçim düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Londra'dan bildiren El Cezire'den Paul Brennan, potansiyel bir güven oylamasının bu ay sürebileceğini söyledi.

“Boris Johnson'ı çok, çok güçlü bir şekilde eleştiren Muhafazakar Parti'nin birkaç üyesi, parlamento yaz için yükselmeden önce yeni bir güven oyu zorlamayı umarak, kuralları derhal değiştirmek niyetiyle bu yöneticiye seçilmek için aday olacak. " dedi.