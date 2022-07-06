Johnson Hükümeti Kilit Bakanların İstifa Etmesiyle Krize Girdi

İngiltere'nin en üst düzey iki bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın liderliğine son darbede kabineden istifa etti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak Salı günü, başbakanın güven oylamasından sağ çıkmasından haftalar sonra Johnson hükümetini krize sokarak birkaç dakika arayla istifalarını açıkladılar.

Birkaç küçük bakanın benzer açıklamalarını takip eden istifalar, Johnson'ın pastoral bakımdan sorumlu eski bir bakanın cinsel taciz şikayetlerinden sonra hükümette bir iş için uygun olmadığını fark etmediği için hata olduğunu söylediği şey için özür dilemesiyle geldi. ona karşı yapılmıştır.

Hem Javid hem de Sunak, istifa mektuplarında Johnson'ın standartlara uygun bir yönetim yürütme becerisini hedef aldı.

Javid, bir dizi skandalın ardından Johnson'ın ulusal çıkarları yönetme yeteneğine olan güvenini kaybettiğini ve “artık vicdanen rahat edemeyeceğini” söyledi.

Birçok yasa koyucunun ve halkın Johnson'ın ulusal çıkarlar doğrultusunda yönetme yeteneğine olan güvenini kaybettiğini söyledi.

Javid, Johnson'a yazdığı bir mektupta, "Ancak üzülerek söylüyorum ki, bu durumun sizin liderliğinizde değişmeyeceği benim için açık ve bu nedenle benim de güvenimi kaybettiniz" dedi.

Sunak, istemeyerek de olsa “böyle devam edemeyiz” sonucuna vardığını söyledi.

“Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bunun bakanlıktaki son işim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum” dedi.

İngiliz medyası, Johnson'ın bir sonraki sağlık bakanı olarak genelkurmay başkanı Steve Barclay'i atadığını bildirdi. Ayrıca daha önce eğitim bakanı olan Nadhim Zahawi'yi yeni maliye bakanı olarak atadı.

Londra'dan bildiren Al Jazeera'dan Rory Challands, istifaların başbakan için çifte darbe olduğunu söyledi.

“Çifte istifalar, Boris Johnson ve onun Birleşik Krallık başbakanı olarak geleceği için çifte bomba. İki kilit müttefikten böyle bir adım atmanın onun için çok, çok zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, Çocuklar ve Aileler Bakanı Will Quince de Johnson'ın şikayete konu olan bir politikacıyı atamasıyla ilgili kendisine "yanlış" bir brifing verildikten sonra istifa edeceğini söyleyerek istifa etti.

Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, "Dün akşam benimle görüştüğünüz için ve Pazartesi günkü medya turu öncesinde 10 numaradan aldığım ve artık yanlış olduğunu bildiğimiz brifinglerle ilgili samimi özürünüz için teşekkür ederim" dedi.

Bu güvenceleri iyi niyetle kabul ettiğim ve tekrarladığım için Çocuklar ve Aileler Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim olmadığını hissetmekten büyük üzüntü ve üzüntü duyuyorum” dedi.