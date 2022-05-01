"Johnny Depp, Elon Musk’ı Darp Etti" İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Johnny Depp Amber Heard arasında iftira davası devam ediyor ve konu dünya gündeminde yer alıyor. İkili son günlerde mahkemede vermiş oldukları ifadeler ile konuşulmaya devam ederken ortalığı karıştıran yeni bir iddia ortaya çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İddiaya göre Johnny Depp'in Amber Heard ile evli olduğu sırada Elon Musk’ı darbettiği belirtildi.

Her gün yeni bir gelişme yaşanan 50 milyon dolarlık tazminat davası dikkat çekmeye devam ediyor. Amerikalı ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşine karşı dava açtığı biliniyordu ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyordu. Çiftin eski menajeri Amber Heard’ün ünlü aktör Johnny Depp ile barışmaya çalıştığı anda Elon Musk ile görüştüğünü iddia etmişti. Bu defa ünlü aktör Johnny Depp'in bir dönem Amber Heard ile buluşan Elon Musk’ı darbettiği bilgisi öne sürüldü.

Mahkemede Johnny Depp'in eski koruması da ifade verdi ve çiftin ilişkilerinin başında çok mutlu olduklarını açıkladı. Eski koruma Zoom üzerinden toplantıya katılım gösterdi ve 2015'te çiftin evlerinde gerçekleşen kavga hakkında konuşma yaptı. Amber Heard söz konusu tartışma sırasında Johnny Depp'in cinsel organını çıkardığını ve tuvaletini yaptığını öne sürerek dikkatleri üzerine çekmişti. Koruma ise bu konu ile ilgili olarak Johnny Depp'in cinsel organını görmesi halinde bunu hatırlayacağını belirterek salonu kahkahalara boğdu.

Johnny Depp'in eski koruması konu hakkında Amber Heard’ün gittikçe daha talepkar ve alıngan olmaya başladığını söyledi ve ilişkide dominant taraf olmak istediğini anlayabildiğini dile getirdi. İkilinin arasında hiçbir zaman fiziksel şiddet görmediğini açıklayan eski koruma çiftin sıklıkla tartıştığını duyduğunu da açıkladı ve Amber Heard’ün bağırışları ile çığlık attığını da rahat bir şekilde duyabildiğini ifade etti.