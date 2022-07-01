John Lee, Hong Kong'un Yeni Lideri Olarak Yemin Etti

John Lee, Cuma günü Hong Kong'un bir sonraki lideri olarak yemin etti ve Çin yönetimine dönüşünden bu yana 25 yılını kutlayan eski İngiliz kolonisi için yeni bir sayfa açtı .

Tören, pandemi başladığından bu yana Çin anakarası dışındaki ilk ziyaretinde Perşembe günü Hong Kong'a seyahat eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından yönetildi.

Açılış konuşmasında Lee, Hong Kong'un sorunlarını birer birer çözmeye ve şehrin denizaşırı imajını tanıtmaya söz verdi.

Eski bir güvenlik şefi olan Lee, dünyanın en uzun süreli COVID-19 kısıtlamalarından bazılarının ve acımasız bir ulusal güvenlik yasasının Hong Kongluları ve gurbetçileri sürüler halinde terk etmeye itmesinin ardından uluslararası finans merkezinin itibarını geri kazanma gibi zor bir görevle karşı karşıya.

Çin topraklarının azalan özerkliği ve özgürlükleri nedeniyle ABD tarafından yaptırım uygulanan birkaç üst düzey Hong Kong yetkilisinden biri olan Lee, Hong Kong seçimlerindeki yasa ve yeni inceleme kurallarının kentin “kaostan refaha” çıkmasına izin verdiğini söyledi.

Lee'nin yemin etmesinin ardından Xi, Hong Kong'un “vatanseverler” tarafından yönetilen bir şehir olarak geleceği hakkında konuştu.

Yerel basına göre Xi, “Rejim vatanseverlerin elinde olmalı” dedi. "Dünyada yabancıların, hainlerin ve hatta hainlerin siyasi gücü ele geçirmesine izin verecek kimse yok."

Xi, Pekin'in Hong Kong üzerinde "kapsamlı yargı yetkisine" sahip olmakla birlikte, kentin 2047 yılına kadar vaat edilen "tek ülke, iki sistem" düzenlemesi kapsamında bölgenin ototomisini de koruduğunu söyledi.

Xi ayrıca, Hong Kong'un bazı liderlerinin 2019'daki kitlesel demokrasi yanlısı protestoların arkasındaki hoşnutsuzluk kaynağı olarak suçladığı eşitsizlikle ilgili uzun süredir devam eden sorunlarına da değindi.

Popüler bir eşitsizlik ölçüsü olan Gini katsayısına göre, Hong Kong'un servet eşitsizliği Güney Afrika ile eşit.

Xi, "Pragmatik ve umut verici olmalı, insanlara göre yaşamalı, başta sıradan vatandaşlar olmak üzere tüm toplumun beklentilerini yönetişimin en büyük arayışı olarak almalı ve zorlukların üstesinden gelmek için daha cesur ve daha etkili önlemler almalıyız" dedi.

Xi ayrıca, 2019'da zaman zaman şehri saran şiddetli gösterilere atıfta bulunarak, "şehrin tekrar kaosa inmeyi kaldıramayacağını" söyledi.