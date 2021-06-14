Joe Biden'dan, İngiltere Kraliçesi Elizabeth İtirafı

Görüşmenin ardından ilginç çeken açıklamalarda bulundu. Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in kendi annesinin hatırlattığını söyledi. ABD Başkanı Biden ve eşi saat 17.00'de vardıkları Windsor

Kalesi'nde yapılan resmi tören sonrasında , İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile karşılıklı çay içtiler.

Dünyanın gözlerinin çevrildiği G-7 zirvesi, İngiltere ev sahipliği yaptı. Zirve için İngiltere'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da programları çerçevesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi saat 17.00'de vardıkları Windsor Kalesi'nde yapılan resmi törenin ardından Kraliçe ile karşılıklı çay içtiler.

"Bana Annemi Hatırlatıyor"

Amerika Başkanı Joe Biden Kraliçe ile görüşmesinden yapmış olduğu açıklamada, "Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saraya Davet Etti

Başkan Joe Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşme sonrasında Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti. Göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini olan İngiltere'ye gelen Joe Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı'ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti olan Brüksel'e hareket etti.

Dakikaları Saydılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi. İngiltere’de yer alan basın haberine göre, Joe Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği aktarıldı. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi

