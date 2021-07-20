Jeff Bezos, New Shepard Roket Gemisinde Uzaya Fırlatıldı

Ona Mark Bezos, 82 yaşında uzay yarışının öncüsü olan kardeşi Wally Funk ve 18 yaşında bir öğrenci eşlik etti.

Uzayda uçan en büyük pencereli bir kapsül içinde seyahat ettiler ve Dünya'nın muhteşem manzarasını sundular.

10 dakikalık 10 saniyelik uçuşun ardından kapsül tekrar yere indiğinde Jeff Bezos, "Şimdiye kadarki en iyi gün!" diye haykırdı.

Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından inşa edilen New Shepard, uzay turizmi için gelişen pazara hizmet etmek üzere tasarlandı.

Ancak Bay Bezos ve "milyarder uzay yarışına" katılan diğer katılımcılar, bazılarının süper zenginler için sadece eğlence olarak gördüğü şeyleri sunduğu için eleştirildi. Eleştirmenler, paranın çalışanları için ücret artışlarına veya iklim değişikliğiyle mücadeleye harcanabileceğini savunuyor.

Bununla birlikte, Bay Bezos, temel mantığının çevresel olduğu konusunda ısrar ediyor: MSNBC'ye verdiği demeçte, "Tüm ağır sanayiyi, tüm kirletici sanayiyi alıp uzaya taşımamız ve Dünya'yı olduğu gibi bu güzel gezegen olarak tutmamız gerekiyor" dedi.

"Başarmak on yıllar ve on yıllar alacak, ama başlamak zorundasın ve büyük şeyler küçük adımlarla başlar... bu yörünge altı turizm misyonunun yapmamıza izin verdiği şey bu, tekrar tekrar pratik yapmamıza izin veriyor."

Bu uçuşta uzaya giden en yaşlı kişi - Bayan Funk - ve en genç öğrenci Oliver Daemen vardı.

Uzay aracı, Teksas, Van Horn yakınlarındaki özel bir fırlatma alanından 14:12 BST'de (09:12 EDT) havalandı.

Lansman sonrası bir haber brifinginde Jeff Bezos, "Beklentilerim yüksekti ve önemli ölçüde aşıldı" dedi.

Uçuşa iki dakika kala, kapsül roketinden ayrıldı ve 100 km yükseklikte bulunan, uzayın en çok tanınan sınırı olan Karman Hattı'na doğru yukarıya doğru devam etti. Yeni basılan astronotlar "vay be!" diye bağırdılar.

Uçuş sonrası brifingde, dört dakikalık ağırlıksızlık sırasında takla ve taklalar yapan yolcuların videosu gösterildi. Dışarıdan dünyanın muhteşem manzaraları görülebiliyordu.

Jeff Bezos, mikro yerçekimi hissine şaşırdığını söyledi: "Çok normal hissettim" diye açıkladı.

Funk, "Harikaydı, bayıldım, tekrar gitmek için sabırsızlanıyorum" diye ekledi.

1960'larda Bayan Funk, Mercury 13 adlı bir kadın grubunun üyesiydi. Erkek astronotlarla aynı tarama testlerinden geçtiler, ancak ABD ulusal uzay programı kapsamında asla uçamadılar.