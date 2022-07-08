Japonya'nın Eski Başbakanı Shinzo Abe Silahlı Bir Saldırıya Kurban Gitti

Yerel basına göre, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, batıdaki Nara kentinde seçim kampanyası sırasında vurulduktan sonra öldü.

NHK yayıncısı ve Kyodo haber ajansı, 67 yaşındaki Abe'nin göğsünden ve boynundan vurulmasından saatler sonra Cuma günü Abe'nin ölümünü bildirdi.

Kaynaklar, Abe'nin iktidardaki Liberal Demokrat Parti'sindeki (LDP) kaynaklara atıfta bulundu.

Yetkililer, Abe'nin Nara'daki bir tren istasyonunun yakınında bir sokakta kampanya konuşması yaptığı sırada yaklaşık 11:30'da (02:30 GMT) vurulduğunu söyledi.

NHK, olay yerindeki muhabirinin, Abe göğsünü tutarak ve kanayarak yere yığılmadan önce iki kez bir silah sesi duyduğunu söyledi.

Hemen hastaneye kaldırıldı, ancak yerel medya itfaiye yetkililerinin o sırada herhangi bir hayati belirti göstermediğini söylediğini bildirdi.

41 yaşındaki bir erkek zanlı olay yerinde tutuklandı.

Abe, Aralık 2012'den Eylül 2020'ye kadar Japonya'nın başbakanı olarak görev yaptı ve onu ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı yaptı.