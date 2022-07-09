Japonya'nın En Uzun Süre Görev Yapan Başbakanı Abe, Hint-Pasifik Siyasetini Şekillendirdi

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir kampanya etkinliğinde vurularak öldürüldü. 67 yaşındaydı.

Eşi Akie Abe tarafından yaşatılmıştır.

Sadık bir Japon milliyetçisi olan Abe, Japonya'nın uluslararası varlığını artırdı, siyasetine istikrar getirdi ve halkına yenilenmiş bir güven duygusu verdi.

Küresel sahnede, iki dönemlik başbakan ABD ile savunma bağlarını güçlendirdi ve Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koyma çabalarına uluslararası desteği sağladı. Ülkede, Japonya'nın savunma harcamalarını artırmaya çalıştı, ülkenin pasifist anayasasını yeniden yazma girişimini savundu ve “Abenomics” olarak bilinen iddialı bir ekonomik gündem izledi .

2020'de sekiz yıllık başbakanlık görevinden ayrıldı, ancak iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) baskın bir varlık olarak kaldı, önemli bir fraksiyonu kontrol etti ve Japonya'nın dış ve iç politikalarını şekillendirmeye devam etti.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Ulusal Güvenlik Koleji başkanı Rory Medcalf, “Tarih, Abe Shinzo'yu Hint-Pasifik jeopolitiğini şekillendirmede en önemli uluslararası figürlerden biri olarak kaydedecek” dedi.

"Ulusunun güvenlik çıkarlarını koruma yeteneğini büyük ölçüde geliştirdi ve Japon diplomasisine strateji getirdi."

1954'te eski bir dışişleri bakanı olan bir baba ve eski bir başbakan olan bir büyükbabayı içeren seçkin bir Tokyo ailesinde dünyaya gelen Abe, ömür boyu muhafazakardı. İlk olarak 1993'te parlamentoya seçildi ve 2006'da Japonya'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı olarak göreve başladı. Ancak bir yıl sonra, partisinin ulusal seçimlerde feci bir performans göstermesinden kısa bir süre sonra istifa etti. Ayrılırken sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.

Abe, 2012'de en üst işe geri döndü ve Japonya'nın uzun yıllar içinde altı başbakana sahip olduğu çalkantılı bir dönemi sona erdirdi. O zaman, Japonya'yı “ağır durumdan” çıkaracağına ve “güzel” topraklarını, denizlerini ve insanlarını koruyacağına söz verdi.

Japonya hükümetinin başındaki Abe, iki ülkenin savunma ittifakını ikincisinin “önce Amerika” politikalarından korumak için eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir ilişki geliştirmek de dahil olmak üzere Washington ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştı.

Abe ayrıca Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomik ve askeri gücünü köreltmeyi amaçlayan ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'dan oluşan gayrı resmi bir güvenlik ittifakı olan Dörtlü gruplaşmanın yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı. Grup şimdi düzenli askeri tatbikatlar yapıyor ve gelişmekte olan ülkelerin deniz güvenliği ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı vaat ediyor.

“Abe, 'Özgür ve Açık Hint-Pasifik' bayrağı altında demokrasileri, kurallara dayalı bir düzeni ve daha küçük ulusların haklarını korumak için koalisyonlar kurmaya öncülük etti. Gerçekten de Avustralya ile yakın çalışarak ABD politikasını bu yönde değiştirmede belirleyici oldu” dedi. Dörtlü'nün ve Çin'in zorlayıcı gücüne sınır koymanın diğer yollarının en kararlı mimarıydı, bu nedenle tüm bölge ona bir şükran borçlu."