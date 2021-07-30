Japonya, 'Korkutucu' Artış Nedeniyle Acil Durumu Genişletiyor

Başkenti çevreleyen alanların yanı sıra Osaka şehrinde kısıtlamalar getiriliyor.

Japonya, Covid-19 ile mücadelede bir miktar başarı elde etti, ancak şu anda öldürücü Delta suşu tarafından körüklenen rekor vakalar görüyor.

Ülke çapında günlük vakalar Perşembe günü ilk kez 10.000'i aştı, bunların üçte birinden fazlası başkentte.

Olimpiyatların ağırlıklı olarak gerçekleştiği Tokyo, zaten olağanüstü hal altında olmasına rağmen, üst üste üç gün rekor vaka gördü ve Cuma günü 3.300 kişi daha kaydetti.

Şehrin ciddi vakalar için mevcut hastane yataklarının %60'ından fazlası doldu.

Olimpiyat organizatörleri Cuma günkü Oyunlarda 27 yeni vaka bildirerek Temmuz ayının başından bu yana toplamı 200'ün üzerine çıkardı. Ancak seyirci yasağı da dahil olmak üzere katı kurallar uygulandığında, organizatörler olayın vakalardaki artışı tetiklediğini reddediyor.

Buna rağmen, bazı uzmanlar olimpiyatların bu gibi durumlarda düzenlenmesinin halka günlük yaşamı sınırlama ihtiyacı konusunda kafa karıştırıcı bir mesaj göndermesinden endişe ediyor.

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkenin pandeminin yeni, "son derece korkutucu" bir aşamasına girdiği konusunda uyardı.

Reuters'in aktardığına göre, "İnsanların ileriyi göremediğini düşünüyorum ve bu durumun ne kadar süreceği endişesiyle normal günlük hayata dönememeyi dayanılmaz buluyorlar" dedi.

Olağanüstü hal kapsamında, barlar ve restoranlar alkol servisini durdurmalı ve erken kapatmalıdır.

Japonya'da vilayet olarak bilinen üç bölge, Osaka ile birlikte 2-31 Ağustos'tan itibaren kısıtlamalara girecek ve Tokyo'da uygulanan önlemler ay sonuna kadar uzatılacak.

Diğer ülkeler sakinlere yasal kısıtlamalar getirirken, Japonya'da insanlara yalnızca evden çalışmaları tavsiye ediliyor, bu nedenle yeni önlemlerin ne kadar etkili olacağı konusunda sorular ortaya çıktı.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, salgını kontrol etmenin anahtarının genç insanlar olduğunu söyledi ve onları aşı olmaya çağırdı, ancak BBC'den Mariko Oi, düşük doz mevcudiyeti göz önüne alındığında bunun biraz adaletsiz olduğunu söylüyor.

Nüfusun %30'dan azı tam olarak aşılanmış durumda ve yetkililer aşı isteyen herkesi Ekim veya Kasım'a kadar aşılamayı hedefliyor.

BBC'ye konuşan bazı genç Japonlar, yeni önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüpheciydi.

Bir tanesi, "Olağanüstü duruma çok alıştığımızı hissedebiliyorum, bu yüzden insanları dışarı çıkmaktan alıkoymuyor" dedi.

Bir başkası, "Hükümet virüsün yayılmasını gerçekten durdurmak istiyorsa, bizi kilitlemeli ve finansal destek sunmalıdır" dedi.

Bölgedeki diğer ülkeler de, Çin'in Nanjing'deki uçuşları durdurması ve Avustralya'nın Sidney'e asker göndermesiyle, daha bulaşıcı Delta varyantının yayılmasını durdurmak için kuralları sıkılaştırdı.