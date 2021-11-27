Japonya Başbakanı, Çin ve Kuzey Kore Tehditleri Arasında Savunmayı Artıracak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Çin ve Kuzey Kore'den gelen artan tehditler arasında ülkeyi korumak için düşman üssü grev yeteneği edinmek de dahil olmak üzere "tüm seçenekleri" değerlendirme taahhüdünü yeniledi.

Kishida, Cumartesi günü yaptığı ilk birlik incelemesinde, bölgedeki güvenlik durumunun hızla değiştiğini ve Kuzey Kore'nin kapasitesini geliştirirken balistik füzeleri test etmeye devam etmesi ve Çin'in bir askeri harekat peşinde koşmasıyla "gerçekliğin her zamankinden daha şiddetli" olduğunu söyledi.

Kishida, zeytin renkli miğferler ve üniformalar içinde yüzlerce Kara Öz Savunma Kuvvetleri üyesine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerekli olan savunma gücünü güçlendirmek için sözde düşman üssü saldırı kabiliyetine sahip olmak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğim." Dedi.

Ekim ayında göreve başlayan Kishida, Cumartesi günü Tokyo'nun kuzeyindeki ana ordu üssü Camp Asaka'da düzenlenen Öz Savunma Kuvvetleri birlik incelemesinde ilk kez üst komutan olarak görev yaptı. Savunma Bakanlığı'na göre, teftiş için yaklaşık 800 asker toplandı.

“Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamı, benzeri görülmemiş bir hızla hızla değişiyor. Kishida, "Eskiden sadece bilimkurgu romanlarında olan şeyler bugünün gerçeğidir" dedi. Hükümetinin, insanların hayatlarını korumak ve anlayışlarını kazanmak için neyin gerekli olduğunu belirlemek için "sakin ve gerçekçi" tartışmalara öncülük edeceğini söyledi.

Rakipler bunun Japonya'nın savaştan vazgeçen anayasasını ihlal ettiğini söylediği için, sözde düşman üssü saldırı kabiliyetine sahip olma olasılığı bölücü bir konu oldu.

Kishida, görünüşe göre, eski Başbakan Shinzo Abe de dahil olmak üzere iktidar partisi içindeki etkili liderleri memnun etmek ve iktidar üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için güvercin duruşunu daha şahin bir duruşa kaydırdı. Artık Japon askeri kapasitesini ve harcamalarını artırmayı savunuyor.

Ekstra savunma bütçesi

Cuma günü, Kishida'nın Kabinesi, Çin ve Rusya'nın askeri faaliyetlerinin tırmanmasıyla ilgili artan endişeler üzerine füze, denizaltı karşıtı roket ve diğer silahların satın alınmasını hızlandırmak için Mart ayına kadar 770 milyar Japon yeni (6.8 milyar dolar) ekstra savunma bütçesi talebini onayladı. ve Kuzey Kore.

Halen meclis onayını bekleyen talep, ekstra savunma bütçesi için bir rekor ve Japonya'nın bu yılki askeri harcamasını 2020'ye göre yüzde 15 artışla 6,1 trilyon yen (53.2 milyar $) üzerinde yeni bir yüksek seviyeye getirecek. Birleşik bütçe 2021 için Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'inin biraz üzerinde olacak ve geleneksel üst sınır korunacak.

Kishida, kötüleşen güvenlik ortamıyla başa çıkmak için Japonya'nın askeri harcamalarını ikiye katlamaya açık olduğunu söyledi. Eleştirmenler ayrıca, küçülen nüfusuyla dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi olan Japonya'nın sağlık ve diğer hizmetlere daha fazla para ayırması gerektiğini söylüyor.

Yetkililer, 4.000 asker, 200'den fazla araç ve düzinelerce savaş uçağını içeren geçmiş birlik incelemeleriyle karşılaştırıldığında, Cumartesi günkü etkinliğin düzenli birlik faaliyeti üzerindeki etkiyi en aza indirmek için önemli ölçüde küçültüldüğünü söyledi. Geçit töreni veya halka açık bir izleme yapılmadı ve çevrimiçi etkinliğe yalnızca dokuz tank ve diğer araçlar katıldı.