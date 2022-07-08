Japon Shinzo Abe'ye Yapılan Saldırı Hakkında Bildiklerimiz
Shinzo Abe'nin batıdaki Nara kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölümcül şekilde yaralanmasının ardından şüpheli tutuklandı.
Güncel 08.07.2022 - 12:21 08.07.2022 - 12:26 Aslı Kılıç
Yerel basına göre, Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe , Nara kentinde kampanya yaparken vurulduktan sonra öldü .
NHK yayıncısı ve Kyodo haber ajansı, halefi Fumio Kishida'nın 67 yaşındaki silahlı saldırıda ağır yaralandığını söylemesinden saatler sonra, Cuma günü Abe'nin ölümünü duyurdu.
Cuma günü erken saatlerde, yerel basın itfaiye yetkililerine atıfta bulunarak, eski başbakanın “hayati bir belirti göstermediğini” ve kalp krizi geçirdiğini bildirdi.
Polis, 41 yaşındaki bir erkek zanlının olay yerinde tutuklandığını söyledi.
İşte şu ana kadar saldırı hakkında bildiklerimiz.
Ne oldu?
- Yetkililer ve yerel medya, Abe'nin Pazar günkü Japonya Üst Meclisi seçimleri öncesinde Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarındaki bir sokakta kampanya konuşması yaparken sabah 11:30'da (02:30 GMT) vurulduğunu söyledi.
- NHK yayıncısı, olay yerindeki muhabirinin, Abe caddede yığılmadan önce iki el silah sesi duyduğunu söyledi.
- Abe'nin gömleği kana bulanmış halde göğsünü tuttuğunu gösteren görüntüler yayınlandı.
- Yayın kuruluşu, şüpheli saldırganın eski başbakana arkadan ateş ettiğini de sözlerine ekledi.
- Bu arada TBS Televizyonu, Abe'nin göğsünün sol tarafından ve görünüşe göre boynundan vurulduğunu bildirdi.
Abe'nin durumu nedir?
- Abe hemen Kashihara şehrindeki Nara Tıp Üniversitesine transfer edildi.
- NHK ve Kyodo haber ajansı, Abe'nin başlangıçta bilinçli ve duyarlı olduktan sonra hastaneye kaldırıldığında kalp durması durumunda göründüğünü söyledi.
- Associated Press haber ajansı, yerel bir itfaiye yetkilisinin Abe'nin nefes almadığını ve hastaneye kaldırılırken kalbinin durduğunu söylediğini aktardı.
- Görevdeki başbakan Kishida, Abe'nin “ağır bir durumda” olduğunu ve “Abe'nin kalbinin derinliklerinden kurtulmasını” umduğunu söyledi.
- Saatler sonra, saat 18.00 civarında (9:00GMT), NHK ve Kyodo Abe'nin ölümünü duyurdu. Yetkililer, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki kaynakları gösterdiler.
- Henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Şüpheli kim?
- Yerel basın, şüphelinin Nara sakini Yamagami Tetsuya olduğunu belirledi. adam öldürmeye teşebbüs suçundan olay yerinde tutuklandı.
- NHK, şüpheli saldırganın saldırıda el yapımı bir silah kullandığını ve savunma kaynaklarının, 2005 yılına kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri için üç yıl çalıştığını söylediğini söyledi.
- Başbakan Kişida, saldırının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. NHK, polise atıfta bulunarak, şüphelinin müfettişlere eski başbakandan memnun olmadığını ve onu öldürmeyi planladığını söylediğini söyledi.
- Abe'ye neden kızdığı belli değildi.