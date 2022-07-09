Japon Polis Memuru: Shinzo Abe'nin Güvenliğindeki 'İnkar Edilemez' Kusurlar

Liderin öldürüldüğü bölgenin polis şefi, soruşturma sözü veren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin güvenliğinde "inkar edilemez" kusurlar olduğunu kabul etti.

Japonya'nın en tanınmış politikacısı, silahlı bir kişinin yakın mesafeden ateş açtığı Nara'nın batı bölgesinde kampanya yolundaydı.

Nara eyalet polisi başkanı Tomoaki Onizuka Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Eski başbakan Abe için koruma ve güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğu inkar edilemez" dedi.

"Acil mesele, neler olduğunu netleştirmek için kapsamlı bir soruşturma yürütmemizdir" dedi.

Güvenlik planının belirli eksiklikleri hakkında hemen herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak ağır bir sorumluluk duygusu hissettiğini söyledi.

"Bölgenin emniyet ve güvenliğinden sorumlu bölge emniyet müdürü olarak gerekli adımları attım, güvenlik ve koruma için yapılar inşa ettim" dedi.

Polis sorularla karşı karşıya

Japon polisi şimdi, çekimin nasıl olabileceğine dair birçok soruyla karşı karşıya ve uzmanlar, Abe'nin güvenlik ekibinde çalışanların neden saldırıyı engelleyemediğini soruyor.

Bir güvenlik uzmanının Nikkei gazetesine verdiği demeçte, "Japonya'da katı silah yasaları göz önüne alındığında yeterince ateşli silah önlemi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Basında çıkan haberlere göre, Ulusal Polis Teşkilatı şimdi önde gelen şahsiyetlerin korunmasına yönelik güvenlik düzenlemelerini gözden geçirmeyi planlıyor.

Japonya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilir ve son derece katı silah yasalarına sahiptir .

Suikast, Pazar günü yapılacak parlamentonun üst meclisi seçimleri öncesinde gerçekleşti. Hükümete göre, oylama saldırıya rağmen planlandığı gibi yapılacak. Abe'nin Liberal Demokratları liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu elinde tutması bekleniyor.

67 yaşındaki Abe, Nara'da konuşmasına başladıktan dakikalar sonra arkadan vuruldu. Acil tedavi için hava yoluyla hastaneye kaldırıldı ancak nefes almıyordu ve kalbi durmuştu.

Hastane yetkilileri, daha sonra yoğun kan transfüzyonlarını içeren acil tedaviye rağmen öldüğünü açıkladı.

Olay yerine gelen polis, eski Japon donanması üyesi Tetsuya Yamagami'yi cinayet şüphesiyle tutukladı.

Polis, adamın ev yapımı olduğu belli olan - yaklaşık 40 cm (15 inç) uzunluğunda bir silah kullandığını ve yakındaki tek odalı dairesine baskın düzenlediklerinde benzer silahlara ve kişisel bilgisayarına el koyduklarını söyledi.

Polis, Yamagami'nin sorulara sakince yanıt verdiğini ve müfettişlere, eski liderin polisin tanımlamadığı belirli bir örgütle bağlantısı hakkında söylentilere inandığı için onu öldürmeyi planladığını söyleyerek Abe'ye saldırdığını kabul ettiğini söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, Abe'nin cesedi Salı günü ailesi için özel bir cenaze töreni öncesinde Pazartesi günü eyalette olacak.