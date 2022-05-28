Japon Kızıl Ordusu'nun Kurucusu Shigenobu Hapishaneden Serbest Bırakıldı

Bir zamanlar korkulan silahlı grup Japon Kızıl Ordusu'nun kurucularından Fusako Shigenobu, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Cumartesi günü hapishaneden serbest bırakıldı ve masum insanlara zarar verdiği için özür diledi.

"Sonunda canlı çıktığımı güçlü bir şekilde hissediyorum" dedi ve kızı ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da muhabir ve destekçilerden oluşan bir kalabalık tarafından karşılandı.

76 yaşındaki Shigenobu, sol kanat grubunun Filistin davasını desteklemek için dünya çapında silahlı saldırılar düzenlediği 1970'lerde ve 80'lerde dünyanın en kötü şöhretli kadınlarından biriydi.

Shigenobu, Tokyo'daki hapishaneden kızıyla birlikte siyah bir arabada ayrılırken, birkaç destekçi "Fusako'yu seviyoruz" yazan bir pankart tuttu.

Filistin Gençlik Hareketi, Shigenobu'nun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı ve onu "Filistin halkının ve mücadelesinin ömür boyu yoldaşı" olarak nitelendirdi.

Shigenobu gazetecilere verdiği demeçte, "Tutuklanmamın bu kadar çok insana verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilerim" dedi. "Yarım yüzyıl önce ... ama bize yabancı olan masum insanlara, rehin alma gibi savaşımıza öncelik vererek zarar verdik."

Shigenobu, 1971'de Lübnan'a gitti ve İsrail'in amansız bir düşmanı olmak için Filistinli savaşçılarla bağlantı kuran Japon Kızıl Ordusu'nu kurdu.

Grup, çoğunlukla 1970'lerde uçak kaçırma olaylarından rehin almaya kadar ölümcül ve muhteşem eylemleri nedeniyle dünyanın en korkulan silahlı gruplarından birine dönüştü.

Shigenobu'nun, Tel Aviv'in Lod Havaalanı'na 1972'de 26 kişinin ölümüne ve 80 kişinin yaralanmasına neden olan makineli tüfek ve el bombası saldırısını planladığına inanılıyor.

İsrail havaalanı saldırısında yaralanan ve tutuklanan üye Kozo Okamoto, 1985 yılında İsrail ve Filistin güçleri arasındaki esir değişiminde serbest bırakıldı. Lübnan'da olduğu bildiriliyor. Okamoto ve grubun diğer bazı üyeleri hala Japon yetkililer tarafından aranıyor.

Japon Kızıl Ordusu, 1975 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki ABD konsolosluğunun devralınmasının sorumluluğunu da üstlendi.

1988'de İtalya'nın Napoli kentindeki bir ABD askeri tesisini bombaladıktan sonra, grup daha büyük saldırılar düzenlemedi ve Japonya'da gözden kayboldu.

Koordineli operasyonlar

Eski soya sosu şirketi işçisi olan Shigenobu, 2000 yılında Japonya'da tutuklandı ve altı yıl sonra Hollanda'daki Fransız büyükelçiliğinin kuşatılmasındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da yeniden ortaya çıkmadan önce 30 yıl boyunca Orta Doğu'da kaçak olarak yaşamıştı.

Shigenobu'nun kızı May – 1973'te Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi – annesinin serbest bırakılmasını sosyal medyada selamladı.

Shigenobu, üç Kızıl Ordu saldırganının Fransız büyükelçiliğini bastığı, büyükelçiyi ve diğer 10 personeli 100 saat boyunca rehin aldığı kuşatma üzerinde masumiyetini korudu.

İki polis memuru vuruldu ve ağır yaralandı. Fransa, Suriye'ye giden bir uçakta rehin alanlarla birlikte uçan hapisteki bir Kızıl Ordu üyesini serbest bırakarak açmaza son verdi.

Shigenobu saldırıda şahsen yer almadı, ancak mahkeme operasyonu FHKC ile koordine ettiğini söyledi.