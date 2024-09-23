Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni personel alımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma Astsubay Alımı Ne Zaman?

Son astsubay alım başvuruları, Temmuz 2023'te gerçekleştirilmişti. Ancak yakın dönemde yeni bir öğrenci alımı yapılıp yapılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler ve alım bilgileri için adayların "www.jandarma.gov.tr" adresini takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik alanında kariyer hedefleyenler için fırsatlar kapıda!