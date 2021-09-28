James Bond’un Son Filminin Prömiyeri Yapıldı

Ölmek İçin Zaman Yok, İngiliz aktörün 007 olarak beşinci çıkışı.

BBC Radio 5 Live'a kırmızı halıda yaptığı konuşmada, rolün "sinema ve tarih için inanılmaz derecede önemli olduğunu ve bunun ağırlığı bir süredir omuzlarımda olduğunu" söyledi.

"İnanılmaz derecede şanslıydım" diye ekledi. Film Perşembe günü İngiltere sinemalarında gösterime giriyor.

Olağandışı bir kraliyet galası için, Craig'in Bond olarak vedası için çıkan iki ayrı kraliyet nesli vardı. Cambridge Dükü ve Düşesi, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi tarafından Royal Albert Hall'da bir araya geldi. Moneypenny'yi üçüncü kez oynayan Naomie Harris, bunun "duygusal bir gece" olduğunu, çünkü bu gecenin Craig'in roldeki son gezisi olduğunu söyledi. Film endüstrisi, No Time To Die'ın gişede nasıl bir performans gösterdiğini ve sinemaların çoğu yeniden açıldığından, hayranları çok sayıda geri çekebileceğini görmek için yakından izliyor. Harris, BBC News'e verdiği demeçte, "Gerçekten de insanları tekrar sinemalara çekmesini umuyorum ve bunu yaparken kendilerini rahat hissediyorlar çünkü bu çok özel bir film" dedi.

Oyuncu Lashana Lynch, oyuncu kadrosuna Nomi adında yeni bir gizli ajan olarak katıldı ve karakterin eklenmesinin franchise için bir adım olduğunu söyledi. "Bana gerçekten dahil olduğumu, anlatılarımın anlatıldığını hissettiren sinemayı izlemeyi seviyorum" dedi.

"Birlikte büyüdüğüm kadınlar, sevmeye ve saygı duymaya devam ettiğim kadınlar Nomi gibi insanlar. Onun sayfada bir fikir olması bile gördüğüm dünyayı, siyahlığımdan nasıl gördüğümü yansıtıyor. ve böylesine güzel ve zengin bir seriye kendi kültürümü ekleyebildiğim için gerçekten gurur duyuyorum."

Seriyi ortak yapımcı Michael G Wilson ile birlikte kontrol eden yapımcı Barbara Broccoli, gelecek yıla kadar onun yerine geçecek kişiyi düşünmeyeceklerini söyledi. Pazartesi günü BBC Radio 4'ün Today programına "Bunu hiç düşünmüyoruz" dedi. "Daniel'in kutlama zamanını almasını istiyoruz. Gelecek yıl geleceği düşünmeye başlayacağız."

Odeon ve Cineworld zincirlerine göre, Birleşik Krallık'ta erken bilet satışları, pandeminin başlangıcında sinemaların kapanmasından bu yana görülmemiş seviyelerde. Odeon, Pazartesi gününe kadar 175.000'den fazla bilet sattığını söylerken, Cineworld, 2019'daki Avengers: Endgame'den bu yana en yüksek ön rezervasyon oranlarına sahip olduğunu söyledi.