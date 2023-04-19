İzmir'in Meşhur Lezzetleri Boyoz ve Gevreklerin Fiyatları Artıyor

İzmir'in meşhur lezzetleri boyoz ve gevrek fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı haberiyle gündemde. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası'nın aldığı kararla, 5 liradan satılan bu lezzetler artık 7 liraya satılacak.

İzmir'in simgesi haline gelmiş olan boyoz ve gevrekler, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak bu lezzetlerin zam haberi, birçok İzmirlinin tepkisine neden oldu.

Yapılan açıklamada, zam kararının ekonomik nedenlerle alındığı belirtildi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı, "Bizler de bu zam kararını almakta zorlandık ancak ekonomik nedenler bizi bu kararı almaya itti" dedi.

Yeni fiyat tarifesi, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Bu zam haberi, boyoz ve gevreklerin fiyatlarına yansıyacak gibi görünüyor. İzmirlilerin sabah kahvaltılarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan boyoz ve gevreklerin fiyat artışına tepkileri ise sürüyor.